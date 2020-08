Desalojaron la propiedad de Colón 221

Fue ayer por la mañana, mediante un importante despliegue policial donde no se registraron incidentes. En el lugar funcionaba un merendero y la propiedad está en sucesión. Una persona se presentó en la UFI 2 como titular del lugar, y radicó una denuncia por usurpación. Ayer a primera hora de la mañana, los vecinos de Colón y Lavalle se vieron sorprendidos por el importante despliegue policial: un móvil del GAD y 9 del Comando Patrulla. Se trataba de efectivizar la Orden de Desalojo en Colón 221: una propiedad donde antaño había una centenaria casona de la que quedan sólo algunos ambientes en pie, y su frente está tapilado. El conflicto tomó estado público a principios de agosto, luego de quien se atribuye haber comprado los derechos de propiedad sobre el lugar, de apellido Sancho, radicara una denuncia por usurpación y la UFI 2 tomó intervención. Los señalados como usurpadores, son integrantes de la ONG "Dignidad y Solidaridad" asociada al movimiento social "Frente Justicia Social", quienes según manifestaron a la prensa desde hace unos 6 meses en ese lugar manejan un comedor en el cual se les de comer a más de 150 vecinos de las inmediaciones, los fines de semana y contaban con la autorización de una parte de la sucesión para disponer del lugar. "Dr. Ferreiros no nos condené por ser pobre! Exigimos Justicia - Frente Justicia Social" decía uno de los estandartes desplegados este miércoles frente a la UFI 2 por integrantes de la ONG, mientras el abogado Gustavo Colettes se entrevistaba con Fiscal Matías Ferreirós para evitar el inminente desalojo ya autorizado por la Jueza de Garantías. En ese sentido, Norberto Mansilla, del Frente Justicia Social, y acompañado por casi medio centenar de manifestantes, señaló a la prensa: "Nosotros lo que queremos es que nos dejen continuar con la tarea solidaria. Tenemos 250 firmas que la avalan, y la idea es que eso en el futuro sea un centro cultural. Más allá de la sesión de derechos que tiene Sancho desde el año 58 y que lo tiene que verificar la justicia, estamos dispuestos a llegar a un entendimiento para continuar con esta acción solidaria en medio de la pandemia, y continuar en ese lugar hasta que la justicia determine si Sancho tiene derecho sobre el lugar. No nos resistimos a ningún desalojo, ni queremos tener problemas con la justicia: somos una fuerza que el único fin que persigue es la solidaridad". Ya con el desalojo concretado y con la parte denunciante habiendo tomado posesión del lugar, el Fiscal Ferreirós brindó declaraciones a nuestro diario: "En resumidas cuentas, encontramos que el denunciante, el Sr. Sancho, está en su legítimo derecho de disponer de la propiedad, dado que tiene en su poder una Sesión de Derechos que se perfeccionará cuando finalice la sucesión en curso. Así lo interpreto yo y la Jueza de Garantías también, por lo que da curso a la Orden de Restitución. Después, cómo llega o con qué tipo de autorizaciones cuenta el sereno para estar en ese lugar, puede ser materia de discusión. Lo seguro es que no es válido el contrato de alquiler que le extendió al presidente de la ONG para poder hacer uso de lugar, más allá de las buenas intenciones que tenga. Por supuesto, es una situación incómoda porque hablamos de un comedor social, pero lamentablemente como Fiscal yo debo ser lineal: verificar si hay delito o no, y actuar en consecuencia", señaló.

se movilizó un gran número de uniformados que hizo efectivo el desalojo ayer por la mañana.





Un móvil del GAD y 9 del Comando Patrulla se presentaron ayer por la mañana en Colón y Lavalle para concretar la restitución.





“Como Fiscal yo debo ser lineal: verificar si hay delito o no, y actuar en consecuencia", dijo Ferreirós sobre su accionar en la causa.

#Ahora desalojo en la propiedad de Colón al 200 donde funcionaba un merendero a cargo de integrantes de Frente Justicia Social, móvil de GAD y 9 móviles de Comando Patrulla, los referentes retiran los elementos pacíficamente. Ampliaremos en @LADdigital pic.twitter.com/ggEoW9tJun — Daniel Trila (@dantrila) August 28, 2020

Desalojaron la propiedad de Colón 221

