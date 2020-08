P U B L I C



Tras un primer cuatrimestre poco convencional, en el que docentes y estudiantes debieron apropiarse del uso de las herramientas tecnológicas para sostener las cursadas, el Lic. Matías Martínez Reina realizó un balance de la educación en formato virtual e hizo referencia a las prácticas pre profesionales que iniciaron estudiantes de trabajo social en forma remota. Luego de haber transitado la primera semana de clases del corriente ciclo lectivo, la emergencia del COVID-19 obligó a la suspensión de la presencialidad en el ámbito educativo. La expansión progresiva de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), hizo que la incertidumbre se apodere de todos los actores de la comunidad universitaria, fundamentalmente de los y las estudiantes. "La comunidad educativa, en general, y la comunidad universitaria, en particular, demostró ser resiliente ante la adversidad; de modo tal que los docentes logramos apropiarnos de las herramientas tecnológicas que favorecieron a sostener las cursadas de manera virtual. En ese sentido, tenemos la certeza de que el derecho a la educación superior está siendo garantizado en nuestros estudiantes; incluso contamos con graduados que defendieron sus trabajos finales de manera virtual", manifestó el Lic. Matías Martínez Reina, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu. Sin embargo, no todo fue color de rosas; en virtud de que se presentaron diversos obstaculizadores como las dificultades de conectividad o el no acceso a los dispositivos adecuados en la totalidad del estudiantado. Aún así, el índice de estudiantes que dejó de cursar no fue superior a la media de años anteriores. La otra dificultad que se presentó es la relativa a la manera de viabilizar las prácticas de formación profesional en instituciones; las cuales ocupan un lugar de centralidad en carreras como las de trabajo social. Ante la dificultad de llevar adelante la instancia de prácticas de manera convencional, el Lic. Matías Martínez Reina refirió: "Desde la universidad logramos sortear con creces el desafío de cómo sostener las prácticas de formación profesional de los estudiantes de trabajo social. En ese sentido, a la fecha nuestros estudiantes están realizando sus prácticas pre profesionales, en donde el encuentro con los sujetos de la intervención se produce en un espacio remoto. Lo interesante de esto, es que se trata de prácticas reales, genuinas, y no artificiales; dado que los profesionales y las profesionales del trabajo social, actualmente, en la mayoría de los ámbitos se encuentran trabajando desde sus casas". Finalmente, el Coordinador de Prácticas de la Carrera de Trabajo Social de la UNLu, señaló que "el trabajo desde la virtualidad nos permitió generar acuerdos de prácticas con instituciones que exceden ampliamente el radio de influencia de nuestro centro regional Campana. Por ejemplo, tenemos estudiantes realizando prácticas en el Servicio de abordaje integral en violencias de género (SAIVG), perteneciente a la Obra Social de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en el Equipo de Violencia de género con perspectiva en psicodrama, dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio de José C. Paz, el cual atiende a mujeres víctimas de violencia y a hombres que ejercen violencia machista. El avance en este tipo de vinculaciones sólo es posible gracias al trabajo remoto. En definitiva, procesos como los de este tipo nos permiten considerar que, sin lugar a dudas, frente a la adversidad de la pandemia, la universidad pública salió fortalecida, y esto gracias al enorme esfuerzo realizado por cada actor de la comunidad".

