El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Carlos Cazador, brindó una entrevista desde su casa debido a que no está asistiendo a las sesiones del Honorable Concejo Deliberante por la pandemia de Covid-19, aunque sigue ejerciendo la conducción del bloque. ¿Seguís ocupando la presidencia del bloque de Juntos por el Cambio? Si, lo sigo ocupando ese rol. Desde el inicio de la pandemia lo hago de forma virtual ya que soy una persona que supera los 60 años y además soy persona de riesgo porque tengo EPOC. Mis dos médicos de cabecera me pidieron que guarde absolutamente el aislamiento en estos tiempos ya que en mis condiciones, el virus ataca más duro. De esta forma, la decisión fue seguir participando como presidente del bloque activamente. De forma continua y virtual, me reúno con los concejales antes y después de las sesiones ordinarias, analizamos el orden del día, los distintos proyectos que ingresan al cuerpo y colaboro en la construcción y confección de los mismos. Además, participo de las reuniones de Gabinete del Departamento Ejecutivo. Desde mi casa, sigo cumpliendo con todas mis responsabilidades como presidente del bloque, exceptuando la asistencia física a las sesiones ordinarias que se realizan en el Salón Blanco. Cuento con un bloque muy trabajador que realmente debate todo tipo de problemáticas, planteos e inquietudes con mucha altura; y desde mi lugar los acompaño de la mejor manera posible. ¿Cómo ve el manejo de la pandemia en la ciudad? En ese sentido, debo decir que el intendente Sebastián Abella trabajó de forma coherente desde el principio, abrió todas las posibilidades para ampliar el servicio sanitario, con el objetivo de estar preparados para el pico de la pandemia. Con pasos firmes, mejoró la situación en general. Se efectuaron convenios muy importantes para dotar al Hospital Municipal San José de camas, respiradores, insumos y recursos humanos, entre otros. Como también la creación de centros de aislamientos para aquellos casos positivos de Covid-19. ¿Qué piensa sobre la realidad económica que se está atravesando a raíz de la emergencia sanitaria? En definitiva, en todo el país y Campana, que no es ajeno a esta situación, esta pandemia hizo estragos en los sectores productivos y comerciales. Ahí también tengo que reconocer la decisión del Intendente y el acompañamiento de todo su equipo para lograr el objetivo de minimizar las problemáticas. Gracias al buen manejo de las finanzas y un gran esfuerzo, se pudo cumplir, con el pago de los sueldos de los empleados del Municipio que cobraron en tiempo y forma sus salarios y su respectivo medio aguinaldo. ¿Qué opina sobre el Concejo Deliberante actual? Desde hace mucho vengo diciendo que es un Concejo Deliberante que me sorprende porque efectivamente durante tantos años que estuve allí, con bloques y figuras políticas muy fuertes, siempre se llegó a acuerdos de trabajo y definiciones. Siempre nos respetamos entre pares y a la investidura de la presidencia del cuerpo, algo que en estos tiempos lamentablemente no se ve. Llama mucho la atención la falta de criterios y el maltrato a todos los empleados que son parte de la actividad legislativa. Durante muchos años fui opositor, pero siempre fui respetuoso y acaté todas las decisiones de los gobiernos municipales. Esto siempre lo hablo con la ex intendenta y actual concejal Stella Giroldi. ¿Y sobre las diferencias que existen en el bloque PJ Frente de todos? Si bien a mi no me gusta ni intervengo jamás en los temas que conciernen a otros partidos políticos y demás, en este caso tengo que decir que es un bloque minoritario de concejales que realmente llama la atención las actitudes que están teniendo. En tiempos normales, esto no sería llamativo, pero en medio de una pandemia, donde todos debemos estar enfocados y todos nuestros pensamientos puestos en mejorar y solucionar los problemas de los vecinos, nos encontramos con esta pelea que todos se miran el ombligo y pelean por quien tiene más poder y más fuerza. Esta es una cuestión que va más allá de lo político. Acá se están peleando por la conducción del partido y esto deja a las claras que no estaban en condiciones de gobernar. Sabio es el pueblo de Campana que le dio la posibilidad al intendente Abella de seguir en la gestión municipal porque hubiese sido muy difícil que un grupo minoritario que actualmente no se puede poner de acuerdo, gobierne la ciudad. Llamo a la reflexión a todos los concejales del PJ para que depongan estas actitudes que le hacen muy mal al partido político que representan, sino que dañan a la política en general.



Cazador destacó las gestiones del intendente Abella (foto archivo)



Carlos Cazador:

"El kirchnerismo no puede manejar un bloque minoritario y quiere ser opción para gobernar Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar