Lo aseguró el abogado mediático y concejal de la ciudad de Tandil, Mauricio D´Alessandro, durante una charla virtual que tuvo con la titular del HCD Campana, Marina Casaretto el pasado jueves. D´Alessandro, quien padeció COVID-19 pero ya se encuentra recuperado, cuestionó "el avance sobre las libertades individuales" que representaron las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia. En ese sentido, alertó por la "tentación totalitaria" del Estado que se vio relejada en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la omisión de la "individualidad como el factor real que está combatiendo al virus". "Fueron, son y serán ser los individuos los responsables de las medidas de cuidado. No el Estado. Cuando la gente sale a protestar, está reclamando que no la tomen de corderito. Y no hablo de gobiernos, sino de Estado. Que no haya un triunfo totalitario con la idea de que el Estado tiene que vulnerar derechos individuales para cuidar a la población", sostuvo D´Alessandro. Por su parte, Casaretto señaló que el gobierno nacional "ha demostrado un poco de soberbia por no escuchar a la gente que salió a la calle el 17 de agosto", cuando "el presidente gobierna para todos". "Claramente -añadió D´Alessandro- la cuarentena fue una necesidad. Pero también es cierto que lo que parecía como la única solución, termina por colocarnos en el 11º lugar de infectados y el 18º en muertos. Lo más difícil va a ser salir y volver a la actividad manteniendo los cuidados. Y más que a los DNU, apelo a la responsabilidad individual para lograrlo". El concejal de Tandil y exdiputado provincial se refirió por otro lado el impacto económico que está teniendo la pandemia y consideró que la población "va a tener que bajar sus expectativas de consumo". "A esta altura yo estaría planeando pasar las Fiestas en Estados Unidos, donde viven mis dos hijos, pero creo que no voy a poder. Este año, muchos no van a cambiar el auto, el traje o el celular. Pero si lo podemos soportar será positivo, nos va a llevar a conectarnos con lo real", sostuvo. Además, D´Alessandro abordó la reforma laboral y admitió coincidir con Cristina en que "es una reforma mezquina", aunque luego se distanció de la exmandataria al considerar que, en definitiva, los cambios en los foros federales beneficiarán a los políticos acusados de corrupción, incluida la vicepresidenta. "La quieren vender -dijo- como una reforma que le va a mejorar la vida a la gente, pero yo le quiero preguntar de qué le va a servir tener un juzgado federal en Ituzaingó, Corrientes. Los únicos cambios van a impactar en las causas por corrupción o gran narcotráfico: para la ciudadano común no va a haber importantes beneficios", expresó. "La gente quiere que la Justicia cambie, pero para que haya más seguridad, para que las demandas por alimentos se resuelvan en dos meses y para que las causas de violencia intrafamiliar, que en la provincia de Buenos Aires son el 15 por ciento de los hechos penales, tengan sus fallos", afirmó el abogado. La charla, que fue transmitida el jueves por la cuenta oficial de Youtube del HCD y moderada por el periodista Rubén Carneiro, abarcó también temas como la relación entre políticos y jueces, género, la situación en la ciudad de Tandil y el rol de la política en la reconstrucción del país post-pandemia. Sin embargo, D´Alessandro volvió más de una vez a alertar por lo que considera excesos del gobierno y reclamó mayores libertades. "El gobierno tiene la desesperación por sostener el relato de la pandemia", cuestionó.

La charla, fue transmitida por la cuenta oficial de Youtube del HCD y moderada por el periodista Rubén Carneiro VIDEO:

Mauricio D´Alessandro:

"El Gobierno está desesperado por sostener el relato de la pandemia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar