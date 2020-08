Primeras declaraciones oficiales tras la ruptura del bloque PJ-Frente de Todos

Fueron expresadas este viernes por el concejal suplente Rodolfo Herrera. Manifestó no estar de acuerdo con el apartamiento de las ediles Giroldi y Carrizo sin que haya existido "un diálogo previo". Y aseguró que estos conflictos "le quitan credibilidad al peronismo". La ruptura del bloque PJ-Frente de Todos escaló a la cima de la agenda política, pero ninguno de los protagonistas quiso hacer declaraciones públicas del asunto. Hasta este viernes. El hielo fue roto por el concejal suplente Rodolfo Herrera, quien en ronda de prensa cuestionó el apartamiento de las ediles Stella Giroldi y Romina Carrizo y lamentó que este conflicto "le quite credibilidad al peronismo" en el afán de recuperar la intendencia que detentó por más de 20 años consecutivos. Herrera participó de la última sesión del HCD en reemplazo de Giroldi -hizo uso de licencia-, situación que desde la presidencia del bloque intentó ser objetada aunque sin éxito, lo que habría desatado una intensa discusión minutos antes de que diera comienzo la sesión. Consultado por ese episodio, Herrera expresó que "hacia afuera" no iba a ser comentarios porque, en su opinión, "las diferencias en el Frente de Todos se tiene que debatir puertas adentro, con una reunión del espacio completo en la que se diga lo que se tenga para decir para empezar a solucionar este problema". Más allá de la mesura que quiso imprimirle a sus declaraciones públicas, Herrera reconoció que lamenta la ruptura del bloque "porque nosotros participamos en un frente para ver entre todos cómo empezábamos a cambiar Campana, y es una lástima que no nos estemos entendiendo entre todas las agrupaciones y partidos". En ese sentido, aseveró estar "totalmente en desacuerdo con romper el bloque". "Creo que primero tendría que haber funcionado un diálogo, un debate, y si no se podían resolver los problemas, ahí si se tomarían las medidas correspondientes", sostuvo. Para Herrera, la ruptura de la principal bancada opositora al gobierno de Abella "no le quita poder pero si credibilidad al peronismo, porque si se trabaja para poder ir juntos y ver cómo se puede recuperar la intendencia para el peronismo, esto no ayuda en nada". El apartamiento de Giroldi y Carrizo del bloque PJ-Frente de Todos se confirmó tras una carta remitida a la presidencia del HCD y que llevaba las firmas de Soledad Calle -titular de esa bancada-, Oscar Trujillo, Rubén Romano y Marco Colella. Por su parte, el edil José Insausti desconoció la decisión de sus pares, aunque todavía no manifestó si sigue perteneciendo al bloque o también se siente apartado. La división en la conformación legislativa del peronismo local no es más que la manifestación de las profundas diferencias que existen en su seno, maquilladas durante la campaña de 2019 para demostrar una pretendida unidad que apenas duró nueve meses.



Rodolfo Herrera participó de la última sesión del HCD en reemplazo de Giroldi, que hizo uso de licencia. en la foto junto a Marco Colella.



Primeras declaraciones oficiales tras la ruptura del bloque PJ-Frente de Todos

