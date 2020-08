P U B L I C







José Abel Perdomo

La oposición está exultante porque en su permanente desapego con la realidad supone que le ha ganado la calle a los "populistas" al haber podido reunir unos pocos miles en la seguidilla de banderazos que juntan sin ningún cuidado sanitario y esgrimiendo un extenso abanico de consignas, algunas muy desopilantes, cuyo único denominador común es oponerse al gobierno a cómo de lugar. Son notables los esfuerzos de la prensa canalla en tratar de convencernos que esas manifestaciones a las que fogonean hasta lo indecible son multitudinarias, calificativo que no resiste las filmaciones y fotos aéreas que ellos tienen pero que ocultan y sólo muestran las obtenidas a ras de piso con el lente apropiado a tales fines. Muchos recordarán cuando durante el gobierno de Alfonsín el dirigente radical Raúl Baglini enunciaba el conocido como teorema Baglini que decía que cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos. Parecería que este teorema vaticina cuán lejos está la oposición de ganar una elección. Resulta ilustrativo que haya sido Cristina Fernández de Kirchner quien le pidió al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que retire las vallas que impedían que los manifestantes del 26A se acercaran al Congreso. Evidentemente no es una actitud de alguien tildada por lo medios como dictatorial. A muchos les sorprende la virulencia de los ataques contra la reforma judicial que en realidad sólo trata de poner algo de racionalidad al fuero penal federal, o sea a un sector del poder judicial que fue colonizado por el anterior gobierno Uno de los primeros argumentos es que se hace para lograr la impunidad de la actual vice-presidenta cuando los jueces que la han imputado no cambian. Tanto es así que el constitucionalista estrella de los medios, Daniel Alberto Sabsay debió reconocer en el senado que no había nada en el proyecto que lo indique. Lo cierto es que el poder judicial que no está para establecer justicia sino para aplicar las leyes que no siempre son justas. Es el único de los tres poderes de la república que no es elegido democráticamente y sus miembros son nombrados hasta que se jubilen. Este poder refractario a las clases populares ha garantizado a lo largo de nuestra historia la impunidad de los que son realmente poderosos y es por eso que los sectores dominantes están en contra de cualquier intervención de los gobiernos populares que pueda romper esa hegemonía de clase y es lo que explica la reacción que se observa. Si en algo la gran mayoría de los ciudadanos está de acuerdo es que la llamada "justicia" debe ser reformada en serio, tal como lo muestran los diferentes sondeos de opinión desde hace muchísimo tiempo. El DNU del gobierno que establece como servicios esenciales a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de Internet y a la TV paga congelando las tarifas hasta fin de año logró un gran apoyo popular. Esta evidente popularidad de la medida impide la convocatoria a un nuevo "bandera-zo" y los ha obligado a cambiar de estrategia opositora porque es evidente que ya no alcanza con el gastado argumento de que esta decisión motivará una merma en las inversiones y en la calidad de los servicios comunicacionales. Es por eso que no resulta casual que de inmediato el siempre dispuesto Eduardo Duhalde en un programa de televisión quiera asustarnos con presagios de anarquía y golpe de estado como consecuencia de las políticas seguidas por el gobierno. Un verdadero exceso de imaginación. Tengamos en cuenta que es al grupo Clarín al que mayormente le preocupa el DNU por ser el que domina la mayor parte del mercado y que ve afectado todos sus negocios, salvo el diario. ¿Alguna vez les importará la suerte de la mayoría del pueblo argentino aunque tengan que ganar un poquito menos? Realmente es difícil que el chancho chifle.

Opinión:

El teorema Baglini

Por José Abel Perdomo

