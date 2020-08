Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre en todo el país

Como novedad, se autorizaron las reuniones sociales de hasta diez personas al aire libre. Provincia de Buenos Aires ya adelantó que no las habilitará en los municipios que se encuentran en Fase 3, aunque sí podría hacerlo en aquellos que estén en Fase 4 o 5. A través de un video de grabado de cinco minutos de duración, el presidente Alberto Fernández anunció ayer una nueva fase del aislamiento social que regirá hasta el 20 de septiembre, en la cual se habilitarán las reuniones al aire libre de hasta 10 personas en todo el país, en medio de otra jornada récord de contagios de Covid-19 al superar los 11.000 casos (ver aparte). El anuncio se grabó en las primeras horas de la tarde, luego de una extensa reunión en la Quinta de Olivos con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y recién fue difundido cerca de las 20:00 en las redes sociales, incluso después de la conferencia de prensa que brindó el mandatario de la Ciudad. Una de las novedades del mensaje fue que la próxima fase será más extensa que los habituales 14 días de las anteriores, ya que señaló que se decidió "prorrogar las medidas de cuidado hasta el próximo 20 de septiembre". En ese marco, Fernández anunció: "Vamos a autorizar encuentros de hasta diez personas al aire libre, manteniendo la distancia, en todo el país. Será implementado en cada jurisdicción". Posteriormente, desde la provincia de Buenos Aires indicaron que no avanzarán en la apertura propuesta por la Nación en aquellos partidos donde rija la "Fase 3" del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se trata de los 35 municipios bonaerenses que rodean a la ciudad de Buenos Aires y que conforman el AMBA. Y se suma Mar del Plata, que ayer decidió volver a Fase 3. En cambio, se espera la confirmación oficial de la gobernación para aquellos distritos que se encuentran en Fase 4 (como Campana) o Fase 5. La otra novedad del mensaje de ayer fue que, por primera vez, el anuncio de la nueva extensión de la "cuarentena" se realizó con un video grabado y difundido en las redes sociales, con una duración mucho más breve de los anteriores mensajes. Además, habló sin la presencia de Kicillof y Rodríguez Larreta, ya que buscó en esta oportunidad dar un mensaje más federal a raíz del incremento de casos que se está dando en el interior del país, mientras el AMBA permanece en una "meseta alta". "El problema ya no es solo AMBA, está en todo el país. Hace un mes y medio el 93% de los casos estaba en la zona metropolitana. Ahora las provincias del interior representan el 37% de casos", dijo al respecto. Y agregó que "hoy es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo".

EL PRESIDENTE HIZO EL ANUNCIO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES CON UN VIDEO GRABADO.



Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre en todo el país

