Efemérides del día de la fecha, 29 de agosto

DÍA DEL ABOGADO Instituido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en el año 1958, en este día se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Asimismo, esta fecha homenajea a los abogados por su incansable labor en el sistema judicial. Nacido en el año 1810 en San Miguel de Tucumán, a los 21 años empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Pero, debido al régimen rosista, finalizó sus estudios en Córdoba. Más adelante, en el año 1837, plasmó en su trascendental obra "Fragmento preliminar al estudio del Derecho" un análisis sobre la situación nacional y propuestas para superar los problemas. La persecución de La Mazorca, policía creada por Rosas para reprimir opositores, provocó que en el año 1838 se radique en Uruguay. Allí se dedicó al periodismo político escribiendo en los diarios "El grito argentino" y "Muera Rosas." En el año 1843 partió a Europa, específicamente en Génova (Italia), empezó a estudiar detenidamente el Derecho y el funcionamiento del Estado. Además, visitó Francia y logró conversar en dos oportunidades con el general José de San Martín. Luego se radicó 17 años en Chile, donde ejerció su profesión y escribió para el diario "El comercio de Valparaíso." En el año 1852, la derrota de Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros lo impulsó a publicar "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" y enviárselo a Justo José de Urquiza. Esta obra fue una de las bases fundamentales de la Constitución de 1853. Falleció el 19 de junio del año 1884 enNeuilly-sur-Seine, Francia. RACING GANA SU PRIMERA COPA LIBERTADORES "Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José" cantaban los hinchas de Racing cada vez que el equipo dirigido por Juan José Pizzuti, emblemático ídolo del club, pisaba el campo de juego. El Campeonato de Primera División del año 1966 había sido dominado por "La Academia" que, a dos fechas de finalizar el torneo, se consagró campeón tras empatar sin goles ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Con este título, el equipo de Avellaneda clasificó a la Copa Libertadores 1967. Compuesto por importantes figuras como Humberto Maschio, Roberto Perfumo, Alfio Basile, Agustín Cejas, Joao Cardoso y Juan Carlos Cárdenas, el equipo arrasó en la fase de grupos cayendo en una sola ocasión con 31 de octubre (Bolivia) y empatando con River. En la fase semifinal, "La Academia" continuó demostrando su efectividad y precisión perdiendo solamente frente a Universitario (Perú) 2 a 1. En la final se enfrentó contra Nacional (Uruguay) empatando sin goles en el Estadio Presidente Perón y repitiendo el mismo resultado en el Estadio Centenario de Montevideo. El campeón se definió en el Estadio Nacional de Santiago de Chile; allí, Racing dominó el primer tiempo con los goles de Cardoso y Norberto Raffo pero, al final del partido, los uruguayos presionaron y Milton Viera logró convertir un gol que fue insuficiente para contrarrestar la inevitable victoria de Racing 2 a 1. "Creo que una de las características que distinguían a Racing, más allá de su juego, era la actitud, salíamos a ganar en todas partes" dijo en una ocasión Pizzuti. SE LANZA "DEFINITELY MAYBE" Un día como hoy en el año 1994, "Oasis" lanzaba su disco debut "Definitely maybe." Originalmente llamada "The rain", la banda británica fue formada en el año 1991 por Paul "Bonehead" Arthurs, Paul "Guigsy" McGuigan, Tony McCarroll y Liam Gallagher, más adelante, se integró a la misma el hermano de Liam, Noel Gallagher. Tres años después, "Oasis" impresionó a Alan McGee, productor de "Creation Records", y grabó su primer disco que fue un éxito internacional: "en 20 años la gente comprará ´Definitely maybe´ y lo escuchará por lo que siempre ha sido. Eso es importante" diría Noel. Entre las canciones se encuentran: "Supersonic", "Live forever", "Shakermaker", "Rock ´n´ roll star" y "Cigarettes & Alcohol".



