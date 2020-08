Julio N. Carreras

Con las continuas secuencias delictuales producidas durante los últimos días, y escuchando las advertencias y consideraciones que se producen por medio de políticos y periodistas, (como si no se supiera lo que pasa), se da como importante en "De todo un poco: Olvidados", título que se ha puesto a esta serie de notas, el tratar de recordar lo que sabemos, pero ya está resguardado un poco lejos en la memoria del desprevenido conductor. Ante los hechos que nos comentan mientras manejamos y nos distraen de la realidad, hagamos una rápida recorrida por el camino de los "Consejos para la Prevención del Delito". Si recuerdan, en la nota publicada en este mismo medio el 27/08/2020, se comenzó a recordar este tema, en lo escrito en los puntos 6 y 7 de Olvidados. Para no perder el hilo de "Circulando al volante 1" se optó por una continuidad de ello, dedicando esta nota exclusivamente al tema que continúa: Cuando estás manejando 2 - Si se pincha un neumático de noche, o en lugares poco concurridos, no pare. Conduzca hasta un puesto o un lugar concurrido. - Es preferible sufrir perjuicios en el vehículo antes que correr el riesgo de ser asaltado. - Los abordajes a un vehículo sólo son posibles si el vehículo está detenido. Un delincuente casi nunca trata de abordar un auto en movimiento. Por eso evite en todo lo posible detenerse. Estando parado Ud. se vuelve un blanco muy fácil. - Por más inhumano que parezca, no se detenga para ayudar a alguien de noche o en lugares poco concurridos. - Llame por teléfono a la policía (911) y dé los datos sobre el lugar donde está la persona que necesita ayuda. No deje de ayudar, pero no se detenga. - Los delincuentes utilizan mujeres y chicos para tender emboscadas. - Al entrar al vehículo póngalo en marcha, trabe la puerta y parta inmediatamente. - -- Recién después póngase el cinturón de seguridad, encienda la radio, acomode objetos, etc. - Cuanto más tiempo permanezca detenido, mayor será el riesgo de un abordaje. - El delincuente no quiere tener sorpresas desagradables. Por lo general elige los blancos más fáciles. Por eso, los vidrios polarizados pueden inhibir la acción de los asaltantes. - Si Ud. piensa que lo está siguiendo otro vehículo no altere su forma de manejar. Diríjase a un puesto policial o un lugar concurrido donde haya personal de seguridad o policías. - Nunca detenga el vehículo ni trate de protegerse en estaciones de servicio, porque éstas son poco concurridas y los delincuentes las conocen bien. - Al llegar a su casa, antes de detener el auto observe la calle, lugares donde se puedan esconder personas, árboles cercanos, etc. Si nota la presencia de alguien sospechoso no se detenga. Exija a quien corresponda que las ramas bajas de los árboles estén como mínimo a 2 metros de la vereda. Eso se recomienda por "prevención del delito". - Evite las rutinas. Procure diversificar sus caminos y si es posible sus horarios de salida y de llegada. - No descuide el mantenimiento de su vehículo. Mantenga en condiciones los neumáticos, los faros, el sistema eléctrico, las trabas, el motor, la batería, etc. Esto evitará fallas que le obliguen a detener el vehículo. Estas fallas pueden ocurrir de noche y en lugares desiertos y peligrosos. - Si ocurre esto y no puede evitar detenerse, trate de resolver el problema lo más rápido posible y salir del lugar peligroso. Tenga siempre a mano los teléfonos de remolques. El celular es una herramienta sumamente útil. Tenga uno y asegúrese de que funcione sin dificultades. - Si Ud. está manejando y cae algo líquido sobre el parabrisas no conecte los limpia-parabrisas. Se sabe que hay un tipo de resina que al volcarse sobre un vidrio y desparramarla con los limpia-parabrisas forma una película opaca que obliga al conductor a detenerse. - Cuando desciende del auto lo abordan los delincuentes que están esperando más adelante. - De la misma forma no detenga su vehículo si es alcanzado por piedras o cualquier otro objeto. (Fuente PFA. Adaptación: JNC)

Olvidados:

De todo un poco (Parte 5)

Por Julio N. Carreras

