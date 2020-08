El delantero campanense sería titular en Colo Colo, que desde las 13.30 se mide ante Santiago Wanderers en la reanudación del campeonato trasandino.

Después de más de cinco meses de parate y luego de atravesar momentos muy difíciles por el avance de la pandemia de coronavirus en su territorio, Chile reanudará hoy su máxima competencia futbolística. Así, Nicolás Blandi se convertirá en el tercer futbolista campanense que regresa a la acción en Sudamérica después de Adrián Martínez, en Paraguay, y Diego Dorregaray, en Ecuador.

El exjugador de Boca Juniors y San Lorenzo será parte de la alineación que Colo Colo presentará hoy en la continuidad de la octava fecha que, allá por marzo, debió ser interrumpida a raíz de la pandemia de coronavirus. Y aunque ayer surgieron dudas sobre su titularidad, todo indica que el nacido en nuestra ciudad estaría desde el arranque en el duelo ante Santiago Wanderers que se jugará desde las 13.30 horas en el estadio Monumental de Santiago de Chile.

Los 11 del Cacique, dirigido por Gualberto Jara, para el encuentro de hoy serían: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo; Branco Provoste, César Fuentes, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Nicolás Blandi y Pablo Mouche.

Posteriormente, este sábado también se enfrentarán Coquimbo Unido vs Huachipato y Universidad Católica vs Unión Española. En tanto, mañana domingo se medirán: O´Higgins vs Deportes Antofagasta, Palestino vs Universidad de Chile y Curicó Unido vs Unión La Calera.