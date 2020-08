Breves: Deportivas

P U B L I C



POSITIVO EN RIVER Finalmente, el entrenador de arqueros de River Plate, Adrián Olivieri, resultó positivo de coronavirus. Esta noticia afectó la planificación que el Millonario tenía programada dentro de su "burbuja": la actividad fue paralizada hasta que el lunes todos se realicen nuevos testeos. Mientras, cada uno deberá aislarse en su respectiva habitación. OTRA SALIDA ROJA Después de cuatro años en Independiente de Avellaneda, Juan Sánchez Miño rescindirá su contrato con la institución y se sumará a las bajas ya confirmadas de Martín Campaña, Gastón Silva y Cecilio Domínguez. El zurdo, quien puede jugar como lateral o volante, podría volver a Boca Juniors. COMMUNITY SHIELD En el comienzo de la temporada 2020/21 del fútbol de Inglaterra, hoy se disputará la Community Shield, el trofeo que disputan el campeón de la Premier League y el ganador de la FA Cup. Así, este sábado se medirán Liverpool vs Arsenal en Wembley (12.30, ESPN) en busca de un nuevo título. LIGUE 1: FECHA 2 Después de ser semifinalista de la Champions League, Lyon comenzó ayer su participación en el campeonato 2020/21 de Francia con una goleada 4-1 sobre Dijon en el inicio de la segunda fecha. Hoy jugarán: Rennes vs Montpellier (12.00, ESPN) y RC Stasbourg vs Niza. WANDERERS ES LÍDER Con su victoria 2-0 sobre Liverpool como local, Wanderers quedó como único líder del Torneo Apertura de Uruguay con 16 puntos, tres más que Rentistas (suspendió su partido ante River Plate por malas condiciones climáticas), Nacional (le ganó 2-1 a Progreso) y City Torque (3-0 a Deportivo Maldonado). La novena fecha comenzará hoy con tres juegos: Plaza Colonia vs Deportivo Maldonado, Fénix vs Nacional y City Torque vs Rentistas. SIGUE LA NBA Después de mucho debate interno, que derivó en una serie de puntos a trabajar entre la Asociación de Jugadores y la liga a favor de la igualdad racial, la NBA reanudará este sábado los playoffs que se disputan en la "burbuja" de Orlando. Hoy se medirán: Milwaukee Bucks (3) vs Orlando Magic (1), Oklahoma City Thunder (2) vs Houston Rockets (2) y Los Angeles Lakers (3) vs Portland Blazers (1). TENIS EN CINCINNATI Después de interrumpir su actividad el jueves en protesta contra la violencia racial, ayer se disputaron las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati que se está disputando en New York. En el primer turno, el canadiense Milos Raonic venció 7-6 y 6-3 al griego Stefanos Tsitsipas; y posteriormente, el serbio Novak Djokovic (N° 1 del mundo) dio cuenta del español Roberto Bautista Agut en un durísimo match por 4-6, 6-4 y 7-6 (0). Hoy se encontrarán en la gran final. En el cuadro femenino, la sorpresa fue la presencia de la japonesa Naomi Osaka en semifinales, después que informara el miércoles que se retiraba del certamen en protesta contra la violencia racial. Finalmente, no solo jugó, sino que venció 6-2 y 7-6 a la belga Elise Mertens y accedió a la final que disputará frente a la bielorrusa Victoria Azarenka, quien superó 4-6, 6-4 y 6-1 a la sudafricana Johanna Konta.



Breves: Deportivas

29 de Agosto de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar