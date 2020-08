La concejal de Juntos por el Cambio expresó su preocupación ante los lamentables episodios que se están viviendo y que han incluido situaciones de violencia contra personal histórico del cuerpo. "Están cegados por las luchas de poder y no piensan en los vecinos", resaltó. La concejal de Juntos por el Cambio, Mariela Schvartz, mostró su preocupación por los diferentes episodios de violencia que se están viviendo dentro del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en el seno del bloque kirchnerista y que han tenido como víctimas también a empleados. "Es inadmisible la situación que se está viviendo. Muchos de los que sacan bandera de la no violencia hoy están agrediendo a sus propios compañeros y al personal del cuerpo", enfatizó. Además, la concejal mencionó que "en vez de estar tranquilos y trabajar para acompañar a los vecinos en esta emergencia sanitaria, social y económica, pelean por cuestiones políticas y personales". "Estamos atravesando por una pandemia de gran magnitud que está dejando graves consecuencias en la sociedad sin precedentes, por eso no es momento de discusiones políticas", aseveró Schvartz. Y agregó: "En vez de mantener discusiones sin sentido, tenemos que estar enfocados a atender las necesidades básicas de los campanenses relacionadas a la subsistencia, derivadas de la incertidumbre sobre las consecuencias que impactaron directamente en el empleo y la salud". Para concluir, manifestó que "hoy más que nunca debemos trabajar todos de forma mancomunada y unidos para generar políticas públicas que permitan que esta compleja situación afecte lo menos posible a los vecinos".

Schvartz repudió la violencia que se viven en el Concejo Deliberante en el seno del bloque kirchnerista.



Schvartz cuestionó las situaciones "violentas que se están dando en el HCD por la interna en el bloque FdT"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar