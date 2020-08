La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/ago/2020 Opinión:

Emergencia educativa global

Por Sergio Roses











Sergio Roses

Uno de los desafíos del contexto de la Pandemia actual se plantea en torno a la continuidad educativa. Existen elementos suficientes para pensar que las condiciones actuales no hacen más que profundizar la desigualdad en el acceso a la educación. Según la agencia Reuters, 94% de los países han implementado algún esquema de educación a distancia. Sin embargo, según el informe elaborado por Unicef (la agencia de las Naciones Unidades para la infancia) más del 30% de estos estudiantes (alrededor de 463 millones) no pudieron acceder a oportunidades de aprendizaje remoto cuando sus escuelas cerraron. Para Unicef esta situación configura una "emergencia educativa a escala global". La modalidad de educación a distancia tiene ventajas y desventajas, por eso desde la gestión global de la educación obligatoria es imprescindible que sea complementada con clases presenciales, especialmente en la primera infancia (el período que va del nacimiento a los ocho años de edad). La atención y educación de la primera (AEPI) no solo contribuye a preparar a los niños desde la escuela primaria. Para la Unesco, esta etapa "tiene un objetivo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de la vida. La AEPI tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro". La educación durante la primera infancia desempeña un papel fundamental para los niños desfavorecidos ya que les permite compensar las deficiencias de su contexto familiar y combatir las desigualdades en el plano educativo. En todos los niveles educativos, esta crisis educativa global sobre la que alerta Unicef impacta especialmente a este grupo, el que más necesita de la interacción social con alumnos y docentes para su desarrollo. Pero, en segundo lugar, el efecto del aislamiento se profundiza aún más cuando no existen buenas condiciones de acceso remoto a la educación a través de alguna de sus formas como la televisión, la radio, internet u otros medios. Un dato interesante que aporta el informe se relaciona con el potencial de acceso de cada uno de estos medios. Asi la televisión tiene el potencial de llegar a la mayor cantidad de alumnos (62%, o 930 millones) en cuanto a su presencia en los hogares, pero al contrario no existe abundancia de herramientas para aprovechar ese potencial. Por otro lado, las clases remotas a través de internet tienen un potencial mucho menor (24%) pero, como aspecto positivo es el medio con más herramientas pedagógicas desarrolladas. A nivel global, luego de las regiones más desarrolladas de América del Norte y Europa occidental, América Latina aparece como la región con la proporción más baja a los que no se puede llegar por internet. Sin embargo, esto tampoco habla de la inclusión educativa (que en este contexto requiere de un soporte familiar importante que, dependiendo de las condiciones del hogar, no siempre existe en la misma medida). Dentro de este contexto, Argentina presenta seguramente variaciones en función de la región del país. En resumen, la emergencia educativa que plantea la pandemia tiene efectos más agudos en la primera infancia y su mitigación a nivel general requiere trabajar la accesibilidad para universalizar el acceso remoto en las distintas comunidades del mundo. Sergio Roses - contacto@sergioroses.com.ar

Opinión:

Emergencia educativa global

Por Sergio Roses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar