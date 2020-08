Axel Cantlon

Esta semana trascendieron declaraciones de un ex Presidente que retumbaron en todo el país, porque el grotesco y claro propósito de generar más fuego en el clima de tensión política que ya se vive hace meses en nuestro país, ya sea por el estiramiento de la pandemia, la situación económica, por el comando paralelo nacional, entre otras cuestiones. Siendo el mensajero de las declaraciones con fines temblorosas una persona que no forma parte de la grieta, resulta difícil entender si el propósito de su operación en los medios fue destinada a generar mayor tensión dentro del propio gobierno para ante un intento de desestabilización lo necesiten para ayudar a la transición; o si por el contrario, el mensaje fue destinado como advertencia para los manifestantes opositores a las propuestas del Presidente, en el sentido de que puedan ser identificados como golpistas y desestabilizadores del gobierno. En otras palabras, su mensaje no quedó claro si era para la oposición o para el oficialismo; pero lo que no cabe duda es la intención que tenía de generar una mayor tensión al denso clima político que se vive en estos momentos; y que quedó más palpable con la diferente predisposición del trío cuarentena el viernes pasado. Por otro lado, a nivel local, el oficialismo que no tiene plan estos últimos días se dedica a opinar sobre los opositores, metiéndose en sus internas, obviamente la premisa del divide y reinarás no falla a la hora de pensar en que estamos ya a menos de un año de las PASO 2021. Con esa intención varios concejales de Juntos por el Cambio salieron a realizar declaraciones públicas inmiscuyéndose dentro de la interna de un partido opositor; algo fuera de toda ética, mostrando lo rancio de la conducción política local. Es más, los propios concejales oficialistas se posicionaron en sus declaraciones políticas a favor de unos concejales y en contra de otros; lo cual muestra el zafarrancho de la política local donde parece que se mezclan los intereses de los diferentes dirigentes de los distintos partidos políticos, y nos permite concluir que nuestra ciudad no tiene rumbo político. La política necesita de menos distanciamientos y más acuerdos y acción. Es realmente difícil entender cómo todavía en Campana, ni el oficialismo ni la oposición, comprendan el reclamo que tiene la población en general. La ciudadanía está pidiendo que la política se ocupe de resolver sus problemas de todos los días, y que les diga qué plan tiene para el futuro.

Opinión:

Una semana complicada

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar