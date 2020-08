La UV Más Campana solicita extremar los controles de la administración económica municipal

Los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford señalaron la importancia de los controles financieros y contables en el municipio para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. "La transparencia y el control de las cuentas públicas siempre fueron un eje principal en nuestra trayectoria en el Concejo Deliberante, sin importar el color político del oficialismo de turno", explicaron. "El control de las cuentas públicas hace no solo a evitar que se cometan hechos delictivos, sino que también se relaciona con controlar que se cumplan los objetivos y metas propuestos por la administración pública para satisfacer las necesidades de los vecinos". "En el escenario de pandemia que estamos pasando tiene una importancia todavía superior el control de las cuentas públicas dado que el Departamento Ejecutivo cuenta con procedimientos de emergencia para las contrataciones que deben ser controlados. Además, la grave crisis económica generada por el coronavirus hizo que no se pueda saber con seguridad cuál es la situación financiera real del municipio". "Desde nuestro bloque impulsamos una serie de iniciativas para mejorar la transparencia y el control. Una de ellas consiste el asegurar a los concejales la clave de acceso al sistema contable del municipio de manera permanente y que permita el acceso a la totalidad de la información contenida en el sistema, incluyendo la del año en curso". "También solicitamos que se envíe al Concejo Deliberante un balance del municipio para saber cuál es la situación económica real a la fecha producto de la pandemia". "Pero el control del municipio no solamente debe ser una tarea de los concejales, sino también de todos los vecinos de Campana, es por esto que también solicitamos la aprobación de una reglamentación para la publicación del Boletín Oficial Municipal". "Hoy se está publicando la información de manera incompleta por lo que no se puede conocer de manera completa los Decretos del Departamento Ejecutivo que autorizan contrataciones, por ejemplo, o como se van a cobrar los impuestos". "La ciudadanía también debe exigir a las autoridades responsables del manejo de los fondos que se cumplan mínimamente las normas que están vigentes y que haya un cambio de actitud para brindar la información a los vecinos". "Ejemplo de esto es la publicación de la nómina de proveedores en la web del Municipio. La única que está colgada en la página corresponde a diciembre de 2016, o las DDJJ patrimoniales de los funcionarios que las únicas publicadas pertenecen a diciembre de 2015". "El control es una pata fundamental de la administración del estado y debe ser ejercido por toda la ciudadanía, que aporta el dinero y es el beneficiario de los bienes y servicios públicos. Desde nuestra parte vamos a seguir llevando adelante las tareas de control e impulsando las medidas de transparencia", concluyeron.



La UV Más Campana solicita extremar los controles de la administración económica municipal

