Esta semana se celebró el centenario de la primera emisión radiofónica en la Argentina. Los directores de las FM Futuro, Santa María, Simple y Radio City comparten su impresiones sobre la pasión y vocación que los convoca día a día. "Yo tenía 6 ó 7 años y ya sabía que quería ser relator de fútbol… agarraba las figuritas de los jugadores de fútbol, formaba los equipos y me ponía a relatar", dice Ricardo Stecconi, director y titular junto a su familia de la FM 91.7, Radio City. La vocación de Carlos Abatángelo, director y dueño de la FM 97.3 Simple no fue tan prematura como la de Ricardo, pero el llamado le llegó bastante temprano también: "Tenía 10 u 11 años cuando empecé a jugar a la radio y mi papá me hizo un micrófono de madera… y a los 15 empecé a trabajar en APA, una radio San Pedro que se había iniciado con autoparlantes en la calle y después fue por circuito cerrado". Gastón Molina, Director de la FM 91.3 Santa María, llegó a la radio sobre el final de sus estudios secundarios. "Guly Lang tenía un programa en FM Sonidos, que la manejaba Guillermo Rodoni, y nos había entrevistado a Juani Data, Claudio Comuzzi y a mí por una polémica alrededor del viaje a Bariloche… el tema de la radio nos llamaba la atención y cada tanto nos dábamos una vuelta para ver. Así fue que Guly se fue a estudiar a Buenos Aires y nos dijo que por qué no seguíamos el programa nosotros. Eso fue en el verano del 89". El caso de Mario Valiente, Director de la FM 93.1 Futuro es un poco diferente y se siente más un periodista escrito, que hace radio: "La verdad es que me siento más a gusto escribiendo, y los primeros palotes los hice en un diario partidario que hacíamos en la secundaria. La radio llegó a mi vida tardíamente dentro de ese interés periodístico o por la comunicación que siempre tuve desde muy joven", señala y recuerda los inicios de Futuro, que arrancó en sociedad con Rubén Cirigliano. Lo cierto es que de casi la nada misma, en muy poco tiempo las FM florecieron en Campana: el verano del 1989 estaban en el aire FM Campana, Futuro, City, Simple y la extinta Sonidos. Materia de polémica es determinar cual fue la primera. Por el testimonio de Abatángelo, sería Simple que tuvo un inicio rudimentario y también accidentado: "No había nada de nada en Campana, y yo soy de San Pedro, pero si no entiendo mal, lo más parecido que hubo antes había sido un circuito cerrado que manejaba Ismael Garzón. Yo ya me había recido de operador en el ISER, y con un socio decidimos poner algo en Campana. Salimos al aire en junio del 88, desde un kiosko que estaba en Varela y Liniers con música y programas enlatados. Pero duramos 6 meses porque nos cayó un rayo en la antena… Cuando volvimos al aire, había 4 radios más". En cuanto a los estilos, Abatángelo dice que ya no lo intenta pero por mucho tiempo quiso sostener una programación en vivo, las 24 horas. "Yo tenía esa visión y me esmeré en eso. Es complejo y ambicioso para una radio tan chica, pero hubo un espacio de tiempo en el que lo logramos: vos sintonizabas la Simple a cualquier hora, y siempre había alguien en vivo del otro lado del micrófono. Después, siempre me interesó la técnica, fuimos invirtiendo, y hoy creo que estamos muy bien equipados". "Creo que la impronta de Santa María es por ser una radio de compañía, que esté prendida de la mañana a la noche, siempre fomentando lo nuestro. Obviamente, la programación está influida por un perfil necesariamente confesional. Más allá del día a día, me moviliza mucho nuestra gran transmisión que hacemos todos los años para la Peregrinación a Luján: arrancamos en vivo el sábado a las 4 de la tarde y terminamos a las 7 de la mañana del otro día", dice Gastón Molina, quien dejó sus estudios en Computación para estudiar Comunicación Social en el ICES. "Me fui a estudiar a Buenos Aires, pero nunca dejé de hacer radio los fines de semana. Largué Computación en la UBA porque me di cuenta que la radio y la comunicación eran mi verdadera vocación… mi visión pasaba, también, no sólo por ejercer la profesión, sino por profesionalizarla en Campana. Tuve oportunidades en Capital, fui a castings, pero siempre me tiró quedarme acá". "Como te decía, siempre quise ser relator desde muy chico y la vida me fue llevando a eso", dice Ricardo Stecconi quien empezó desde muy joven en las épocas del "Holanda de la C". Había tanta publicidad para ubicar en la transmisión de Radio Nuclear, que pusieron "al pibe" a relatar el partido de la tercera. "Son 40 años de radio y mi pasión sigue intacta. Y si tengo que sacar algo en limpio de esta pandemia, es que puedo vivir sin el fútbol. La radio es comunicación y es compañía: siempre hay alguien del otro lado y esa es la magia que me sigue atrapando", dice. "Llegué tarde a la radio, yo tenía treinta y pico, pero transformó mi vida: mi familia gira alrededor de ella. Por la radio conocí a Diana, y no sólo hoy la llevamos adelante juntos: el estudio de FM Futuro para nuestro hijo es un ambiente más de su hogar…", concluye Valiente.



