El Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, anticipó la presentación de un pedido de informes luego de recibir varias denuncias por múltiples contagios en el Hogar de Ancianos Municipal, tanto de residentes como del personal y directivos. "Exigimos que el Municipio transparente la real situación tanto de los trabajadores como de los pacientes" afirmó. Marco Colella, Concejal del bloque PJ-Frente de Todos, anticipó la presentación de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo luego de recibir varias denuncias por parte de familiares de internos del Hogar Municipal de Ancianos, como de algunos trabajadores del nosocomio, por una preocupante cantidad de casos de COVID-19 en el lugar. "Estamos realmente sorprendidos por la gravedad de las denuncias, pero fundamentalmente, por el nivel de ocultamiento por parte del Municipio de estas situaciones, que en contexto de pandemia, son de interés comunitario. Tanto los familiares de algunos abuelos, como los propios trabajadores, tienen temor a represalias. Sin embargo, hablamos de más de 20 contagios entre internos y el personal de salud, en un ámbito sumamente delicado si pensamos en las características del virus, que afecta principalmente a las personas de edad" declaró el Concejal. Colella afirmó: "Nos preocupa el aumento de contagios en los trabajadores de la salud. Según nos comentaron, el personal está trabajando de a cuatro por turno, en dos turnos de 12 horas cada uno; de mañana, de 6 a 18 hs, y de tarde/noche, de 18 a 6 hs., entre enfermeras, asistentes, personal de cocina y limpieza". El edil continuó explicando que "luego de trabajar una semana, el personal tiene una semana de descanso, en donde además se aseguran que no presenten síntomas de Coronavirus. Sin embargo, fueron obligados a regresar antes de ese plazo cuando la semana pasada hubo dos casos positivos de residentes en el Hogar. Tras ser internados en el Hospital, hubo 8 casos más, a los que se habrían sumado otros 13 contagios entre el personal de servicio, una supervisora, la jefa de enfermería, directivos y personal de cocina, todos con COVID-19". La preocupación de los concejales del PJ-Frente de Todos reside también en la capacidad del sistema de salud local sostenido por el personal municipal. "No están descansando como corresponde. Y ante la multiplicación de casos, no les realizan hisopados preventivos si no tienen síntomas. Es decir, el propio personal podría estar contagiando gente sin saberlo. Son varios los casos de vecinos que asisten al hospital por otros problemas, dan negativo en una primera instancia, y luego positivo. Una mujer nos contó que un familiar suyo tuvo que internarse por un cáncer muy avanzado. Estuvo tres días en el pasillo de observación porque no había cama. Necesitamos que nos expliquen a nosotros, y a todos los vecinos, cual es la real situación en Campana" cerró Marco Colella.

El pedido de informes será elevado al Ejecutivo Municipal.



Marco Colella:

"Nos preocupa el aumento de contagios en los trabajadores de la salud"

