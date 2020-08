Arturo Remedi

La empresa de residuos industriales reaparece en El Morejón. Los vecinos de la zona rechazan su instalación La empresa Landnort que se ocupa de tratar residuos industriales, está desarrollando trabajos de movimiento de tierra y construcción de áreas para disposición de los mismos, en un predio que alquila en el camino al Morejon, a unos 10 Km. de la Autopista Panamericana. Es una parcela de unas 14 ha parte de una mayor de cerca de 100 ha, en una zona de campo con producción agropecuaria, trigo y ganado vacuno. A pesar que Landnort se movió con sigilo y aprovechó la cuarentena y la poca o nula circulación por la zona para avanzar en los trabajos, los vecinos detectaron las tareas y Redactaron una nota de rechazo y a su vez pedido al Intendente Abella para"…detener esta amenaza a la salud humana y ambiental". " Le elevamos un reclamo y una denuncia de suma gravedad: se está llevando a cabo algo que, bajo todo punto de vista es inmoral e ilícito como la instalación de la planta LAND NORT S.A., en la parcela 390ª de la zona de EL MOREJÓN. Dado que esa firma se dedica al tratamiento de residuos sumamente tóxicos, cuyos antecedentes ya los conocemos: ha sido desplazada justamente por este motivo de la zona de LAS PRADERAS hacia El Morejón, debido a las reiteradas denuncias y graves consecuencias para la salud de los vecinos; fue clausurada en el curso de los años por ser una AMENAZA MORTAL para todos nosotros y, obviamente, para el ecosistema. "aseguraron los cerca de 30 vecinos de la zona en la nota que suscriben. Por su parte, la organización defensora del ambiente ASAC (Asamblea Socio Ambiental Campana) ante el requerimiento de algunos de los vecinos afectados se hizo presente en el lugar para constatar la denuncia. Leonardo Ramos miembro de la ASAC y que estuvo presente en el lugar sostiene que "Land North en Las Praderas fue clausurada…tiene que sanear el suelo de lo que han contaminado allí… entendemos que han firmado con el Intendente Abella este traslado al Morejón a espaldas del Consejo Deliberante y de audiencia pública… no tienen ningún cartel de obra etc…pueden irse el día de mañana y dejar toda la contaminación aquí como hicieron en Las Praderas " También Lautaro Ríos de la ASAC aseguró que " Landnort está cuestionada e imputada por infracción a la Ley 24051 en el Juzgado Federal de Campana… pero debido a la presión de los vecinos de La Praderas y organizaciones como Vecinos Autoconvocados , fue clausurada y obligada a trasladarse … está ahora a 1500 m aproximadamente de la escuela Nº 11 Almafuerte , aquí en el Morejon …no conocemos estudios de impacto ambiental ni que se haya realizado audiencia publica , no se conoce el proyecto etc " "El sistema que usa Landnort para el procesamiento de residuos industriales se llama landfarming y está muy cuestionado en todo el mundo" concluyó Ríos. Por último trascendió que, ante el pedido de informes a la Municipalidad de lo actuado por Landnort en el Morejón, solicitado por un importante establecimiento agrícola ganadero de la zona, la respuesta fue insuficiente "no nos dijeron prácticamente nada…ahora vamos con carta documento" comentaron.







Landnort; la historia negra de la contaminación

Por Arturo Remedi

