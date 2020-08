Pablo Alegre sueña con recuperar los galpones abandonados del ferrocarril para darle un verdadero espacio cultural a nuestra ciudad. Tiene un plan: convencernos de que si todos nosotros no empujamos, no va a pasar. Hace meses que camina a diario los terrenos que por décadas supieron ser fuente de trabajo y prosperidad. Aprovecha su profesión fotografiando viejos vagones o maquinas oxidadas para subirlas a sus redes y fantasear con todas las cosas que podrían hacerse aprovechando ese material. Donde muchos ven abandono, él ve potencial. Pueden decir que es un soñador, pero no es el único: en poco tiempo reunió a vecinos de diversas aristas, muchos de ellos gestores culturales egresados del Instituto 15, para empezar a darle forma a una propuesta concreta. También conversó con representantes de todos los colores políticos de la ciudad, quienes expresaron su apoyo. Pero tiene en claro que si no somos los ciudadanos los que activamos la propuesta, posiblemente su idea sea otra de las tantas que quedará en el cajón de las buenas intenciones. "En el 2015 viajé a Cuba y quedé alucinado con la feria San José de La Habana. Son galpones ferroviarios recuperados que volvieron a la vida de la mano de artistas, artesanos… un lugar cómodo para tomar cerveza y socializar. Hoy sé esa que experiencia fue la semilla, pero siempre tuve ganas de hacer algo por la cultura de Campana. Ahora, más que nunca, siento que hay una demanda de la gente en ese sentido", cuenta Pablo Alegre (38). Fue tal vez el aislamiento obligatorio de la cuarentena el caldo de cultivo perfecto para que esa idea prospere y se materialice en acción. "Lo loco de todo esto es que no salió de un partido político o del gobierno de turno: salió de un ciudadano común y corriente, de un campanense que busca arte. Salvando las abismales diferencias, a veces me siento Walt Disney contándole mis ideas a la gente… y sé perfectamente que necesito convencer porque esto si no lo empujamos todos no va a pasar". Aunque el objetivo parece lejano, Pablo sabe que con el tiempo "el galpón se paga solo". Estima que los costos para llevar a cabo las reformas estructurales y poner a punto el lugar para su funcionamiento no serían altos. Según si visión, si el espacio funciona y comienza a volverse un polo cultural para la ciudad, posiblemente intereses privados quieran trabajar otros galpones, lo que sería un ingreso directo para la municipalidad. De hecho, no hay que irse tan lejos para verificar la factibilidad: con sólo pasar un sábado por la costanera zarateña se puede apreciar cómo los galpones de la ex papelera Witcel actualmente son un centro de actividades que nuclean y exceden la cultura. Pero Pablo es más ambicioso. Quiere que el espacio brinde talleres artísticos gratuitos y sirva de herramienta para sacar a los pibes de las calles: "Quiero dar una salida positiva a los problemas que tenemos. También me gustaría poder aprovechar el conocimiento que tienen muchos jubilados. Estoy seguro que hay mucha gente con oficios que si los invitamos a sumarse a darle vida al lugar se prenderían". El espacio sería una garantía de estabilidad para los artesanos y productores locales que suelen depender del buen clima para poder vender. Además, darle vida a los galpones podrían revalorizar el bajo de la ciudad y volverlo un potencial área comercial. El galpón es un sitio estratégico que puede conectar al centro con la costanera y crear un gran paseo que comience en la Eduardo Costa y termine en las playas del río decretando el final del divorcio que tiene nuestra ciudad con su rivera. Pero lo más importante, le daría aire a la cultura de nuestra ciudad que después de la pandemia va a terminar muy golpeada. El cierre obligatorio y la acumulación de deudas empujaron a varios bares a cerrar sus puertas. Hoy el único centro cultural de la ciudad es "Pachamama" y sólo puede albergar espectáculos de poca capacidad. Pablo imagina un espacio apto para más de 100 personas donde puedan exponer muralistas o presentarse espectáculos de danza sin problemas. También imagina al galpón como un enlace que conecte la movida cultural de nuestra ciudad con municipios vecinos generando una sinergia creativa que sea beneficiosa para todos: "Tal vez se forman vínculos que impulsan con más potencia el arte de la zona, se trasmita la información". El nudo más difícil de desatar parece ser el legal. Los terrenos actualmente pertenecen a la Nación y para que pasen a Municipalidad se necesita de mucha voluntad política. Es ahí donde nuevamente entra a jugar la presión ciudadana. No sólo accionando para que esto suceda si no también protegiendo su idea original. Porque otro de los peligros es que una vez que se destrabe el tema Nación, la idea de un espacio cultural quede cajoneada y todo se divida entre intereses privados. Sin embargo, Pablo es optimista: "Si todo anda bien, estimamos para Noviembre de 2021 la puesta a punto. Si es por mí, empiezo a trabajar mañana. Me acuesto y me levanto pensando en esto", concluye con una sonrisa.



Opinión:

Imagina los galpones

Por Santiago Tomás Mengual

