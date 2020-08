Efemérides del día de la fecha, 30 de agosto

DÍA DE LOS FERROCARRILES En esta jornada se conmemora la inauguración oficial de la primera línea ferroviaria del país en el año 1857. El día anterior, la locomotora "La Porteña" realizó su viaje inaugural partiendo desde la Estación del Parque hacia la Estación La Floresta; en ese entonces, el trayecto de 10 kilómetros fue recorrido en 35 minutos, algo revolucionario para la época. Asimismo, los pasajeros de este viaje fueron destacadas personalidades como Domingo Faustino Sarmiento, Dalmacio Vélez Sarsfield, Bartolomé Mitre y Valentín Alsina. Ese mismo año, transportó a 56.190 pasajeros y 2.257 toneladas de carga. Actualmente "La Porteña" se encuentra en el Museo de transporte de Luján. La llegada del ferrocarril a Campana fue propiciada por Guillermo Matti, empresario de la navegación fluvial, que había visto en la estancia de los hermanos Costa la solución a los problemas que presentaban las bajantes del Río Capitán y el impredecible Río de la Plata. Luego de que los Costa le cedieran las tierras necesarias en el año 1869 y obtener la aprobación de los diputados en el año 1871, Matti conformó en Inglaterra laSociedad Anónima "Buenos Aires and Campana RailwayCompanyLimited" para llevar a cabo la obra. Así, el 13 de enero del año 1876 se produjo el viaje inaugural que partió desde la Estación Central con destino a Campana llevando a bordo a autoridades nacionales y a los presidentes de los directorios de los distintos ferrocarriles. FALLECE FRANCISCO VARALLO Francisco Antonio Varallo nació el 5 de febrero del año 1910 en La Plata, Buenos Aires. Su excelente desempeño, primero, en Ferro Carril Sud y, posteriormente, en 12 de Octubre llamaron la atención de dos equipos preponderantes de La Plata. Estudiantes lo tuvo a prueba en 3 partidos en los que Varallo convirtió 12 goles y aseguró la oferta del "Pincha" por él, no obstante, como los dirigentes eran hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata "Pancho" terminó partiendo a este último equipo. Con sólo 19 años el incipiente artillero obtuvo su primer título con "El lobo"en el Campeonato de Primera División 1929 y fue convocado a integrar el plantel que jugó en Uruguay el primer mundial de la historia en el año 1930: "yo tenía apenas 19 años y no lo podía creer. Me sentía como en el aire. Salir de un club chico, como el mío, no se daba mucho." En el país vecino, "cañoncito" convirtió un gol en la victoria contra México 6 a 3 y, frente a Chile, recibió una fuerte patada de Guillermo Subiabre que lo relegó al banco en la semifinal frente a Estados Unidos. Aun así, se mejoró y jugó en la final contra Uruguay que la "albiceleste" terminó perdiendo 4 a 2: "todavía me dura la bronca por aquella final" comentó años después a "El Gráfico." A pesar de esto, el delantero se consagró campeón de la Copa América en los años 1929 y 1937. En el año 1931 empezó a vestir la camiseta de Boca, equipo en el que trascendió como un ídolo, y conquistó los campeonatos de los años 1931, 1934 y 1935. Asimismo, Varallo se convirtió en uno de los máximos goleadores del club con 194 tantos: "para triunfar en el fútbol hay que ser pícaro. Yo era famoso por ´la renquera del perro.´ Se me daba por hacerme el rengo, cosa de que los defensores me descuidaran un poco. Cuando me me-tían el pase, salía corriendo como si nada y ya no me podían alcanzar" le dijo a "El Gráfico." Falleció en el año 2010 en La Plata, Buenos Aires. SE LANZA "NORMAN FUCKING ROCKWELL" Un día como hoy en el año 2019, Lana del Rey lanzaba el disco "Norman Fucking Rockwell." Tras el éxito de "Lust for life" (2017), la cantante estadounidense retornó al estudio de grabación para grabar uno de sus más aclamados álbumes en los que se destacaron las canciones "Cinnamon girl", "The greatest", "Mariners apartment complex" y "Venice Bitch." Acerca de esta última canción la artista manifestó: "al final del verano algunas personas solo quieren conducir durante 10 minutos y perderse en una guitarra eléctrica".



Efemérides del día de la fecha, 30 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar