La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/ago/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Este puede ser tu Gran Día"

Por Emilio Camucce











Hay días muy importantes en la vida de un ser humano como, por ejemplo: nacimientos, casamientos, graduaciones, etc. De esta manera se cumple con el ciclo natural de la Vida, el cual finalizará queramos o no, inevitablemente con la Muerte. ¿Está preparado para ese día? Usted debe saber, que después de la muerte, hay un Juicio; así lo dice La Biblia "está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio (Hebreos 9:27) Este se llevará a cabo por causa del Pecado: "todos pecaron y están destituidos (echados, separados, alejados) de la gloria de Dios (Romanos 3:23) También dice que, la salvación del alma se obtiene como un regalo de Dios y que no depende de ningún esfuerzo humano (en tal caso no sería regalo). "Por gracia sois salvos, por medio de la fe...no por obras para que nadie se gloríe (jacte)". (Efesios 2:8-9) No por obras sino por fe, fe depositada no en mis obras, sino en la completa Obrade CRISTO" Sabemos que Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado" (Hebreos 9:26) Solo ese sacrificio quita la barrera (pecado) que nos separa de Dios. "Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre" (Apocalipsis 1:5) "Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aun pecadores, cristo murió por nosotros" (Romanos 5:8) Si Ud., desea llegar a Dios, debe hacerlo por el medio, que Él ha establecido. Jesús dijo: "Yo soy el camino y la vida, nadie viene al padre sino por mí" (Juan 14:6) "Hoy puede ser Su Gran Dia" (como dice la canción, Plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti) -siud. recibe a Jesús como su único salvador, a partir de ese momento comenzará una nueva vida. ¿Cómo? Hable con Él, por medio de la oración. Dígale así: "Señor Jesús...reconozco que soy pecador, creo que tu sangre puede limpiar mis pecados.Entra en mi corazón, te recibo como mi salvador.¡Amén! Muchos hemos tenido un encuentro personal con Cristo de esta manera, y nos resultó para bien, nos hizo mucho bien, fue el comienzo de un proceso que todavía continua y que sigue dando buenos frutos, por eso, es que no queremos ser egoístas y compartimos esta experiencia con otros. ¿Quieres saber más de ese Cristo? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447 (Ex Rivadavia) Campana Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



