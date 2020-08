La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/ago/2020 Finalmente, Sansotre se sumará a Tigre







El lateral derecho tenía todo acordado con Atlético Rafaela, pero cambió de rumbo a último momento. Será el tercer exVioleta en el Matador. Días atrás, en diálogo con medios de Rafaela, el defensor Nicolás Sansotre había confirmado que ya se había realizado el hisopado correspondiente para viajar rumbo a esa ciudad y sumarse al equipo que conduce Walter Nicolás Otta. Sin embargo, en las últimas horas modificó su decisión y cambió a La Crema por Tigre. De esta manera, el lateral derecho, de 26 años y dos temporadas en el Violeta, se convertirá en el tercer ex Villa Dálmine que se integra a las filas del Matador (David Gallardo e Ijiel Protti son los otros dos). En tanto, mientras los diferentes equipos avanzan también con los testeos de coronavirus, se sigue moviendo el mercado de pases. En los últimos días, las principales novedades se dieron en los siguientes clubes: -Platense: llegó Mauro Bogado (ex Argentinos y Huracán, entre otros). Antes había confirmado los regresos de Jonathan Bustos (desde el AE Larissa de Grecia) y del histórico Daniel "Trapito" Vega. -Brown de Adrogué: el enganche Nicolás "Cuca" Sánchez (ex Villa Dálmine) se convirtió en el 12º refuerzo del conjunto que dirige Pablo Vicó. -Nueva Chicago: el defensor Gastón Bojanich es la primera incorporación del Torito, que volverá a ser dirigido por el "Yagui" Forestello. -Barracas Central: arregló con el delantero Nicolás Trecco (ex Cipolletti) y ya totaliza 14 refuerzos. -All Boys: llegaron Alejo Distaulo (ex Deportivo Madryn), Facundo Ardiles (ex Camioneros) y Facundo Espósito (libre de Racing Club). Al mismo tiempo, el elenco de Floresta recibió una pésima noticia: deberá abonarle casi 40 millones de pesos a Javier Cámpora, luego que la Cámara Nacional de Apelaciones ratificara la sentencia a favor del delantero, quien jugó en el Albo en Primera durante la temporada 2013/14.

