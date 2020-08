La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/ago/2020 Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi no fue titular, pero al menos volvió a jugar







El delantero de nuestra ciudad disputó los últimos 25 minutos del partido que su equipo, Colo Colo, perdió ante Santiago Wanderers. En tanto, en Ecuador, Deportivo Cuenca sumó un nuevo empate con Diego Dorregaray como titular. Ayer se reanudó el campeonato de la Primera División de Chile y ni para Colo Colo ni para Nicolás Blandi se trató de la jornada esperada. El Cacique cayó como local frente a Santiago Wanderers, equipo que marchaba en la última colocación; mientras que el delantero campanense no fue finalmente titular (trascendió que sufrió molestias físicas en la semana) y cuando ingresó en el segundo tiempo no logró gravitar. Después de más de cinco meses, el certamen trasandino se reanudó con la continuidad de la octava fecha y el primer partido en disputarse fue el disputado en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, donde Colo Colo estuvo dos veces en ventaja, pero terminó perdiendo 3-2 ante Santiago Wanderers. Blandi ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo con el partido 2-2, en reemplazo del histórico goleador Esteban Paredes (con una exquisita definición anotó su tanto número 217), quien le ganó la pulseada por la titularidad y formó el tridente de ataque con Pablo Mouche y Marco Bolados. Con este resultado, crecen las dudas respecto a la continuidad de Gualberto Jara en la conducción técnica del Cacique, que apenas ha sumado 7 puntos en ocho presentaciones y, por ello, se ubica en la 13ª posición, a doce unidades del líder Universidad Católica (19). EMPATE PARA "FONITO" En tanto, por la novena fecha de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador, Deportivo Cuenca, equipo del delantero campanense Diego Dorregaray, igualó 1-1 como visitante frente a Mushuc Runa. "Fonito" había convertido en sus últimas dos presentaciones (ante Macará y Orense) y ayer fue nuevamente titular en el elenco de Cuenca, aunque esta vez no logró marcar (el único tanto del conjunto lo marcó el también argentino Rafael Viotti, tras recoger el rebote del penal que le atajó el arquero visitante). Con este resultado, Deportivo Cuenca sigue sin poder ganar desde la reanudación del certamen (acumula tres empates y dos derrotas) y se ubica en la 15ª y anteúltima posición de la Serie A de Ecuador.

EL CAMPANENSE, CON EL BARBIJO NÚMERO 20, COMENZÓ EL JUEGO ENTRE LOS SUPLENTES, MANTENIENDO LA DISTANCIA QUE INDICA EL PROTOCOLO.



Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi no fue titular, pero al menos volvió a jugar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar