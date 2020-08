MARCONE POSITIVO

El mediocampista Iván Marcone, de Boca Juniors, volvió a dar positivo en el estudio de coronavirus y continuará aislado, situación en la que se encuentra desde el diagnóstico recibido el 19 de agosto. La idea del cuerpo médico Xeneize es que el martes vuelva a ser evaluado, ya que se cumpliría el plazo en el que la enfermedad suele desaparecer. En tanto, ayer se conoció que el presidente de Godoy Cruz de Mendoza, José Mansur, fue diagnosticado con coronavirus, por lo que permanece aislado y monitoreado, aunque sin síntomas graves.

GRAVE LESIÓN EN NOB

Ayer se confirmó que Denis Rodríguez sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante la pretemporada que realiza con Newell´s. De esta forma, deberá ser operado la semana próxima y estará varios meses alejado de las canchas. El mediocampista, de 25 años, atraviesa así su segunda lesión compleja en la pierna izquierda, ya que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla durante su paso por River en 2017.

MESSI NO SE PRESENTA

En el marco de su conflicto con la dirigencia de Barcelona y luego de haber solicitado su libertad de acción para marcharse a otra institución, Lionel Messi no se presentará mañana al reinicio de los entrenamientos en el Blaugrana; jornada en la que, además, los jugadores del elenco catalán se someterán a los análisis de coronavirus.

ARSENAL CAMPEÓN

En el inicio oficial de la temporada 2020/21 del fútbol de Inglaterra, Arsenal se coronó campeón de la Community Shield luego de vencer 5-4 en la definición por penales a Liverpool (igualaron 1-1 en los 90 minutos). En el equipo ganador fue titular el arquero argentino Emiliano Martínez, cuya continuidad en Arsenal no está asegurada a pesar de la importancia que ha tenido en las últimas dos conquistas de la institución.

LIGUE 1: FECHA 2

En la continuidad de la segunda fecha del campeonato 2020/21 de Francia, Niza (con el arquero Walter Benítez como titular) superó 2-0 RC Strasbourg como visitante, mientras que Rennes derrotó 2-1 como local a Montpellier. Hoy jugarán: Reims vs Lille, Angers vs Bordeaux, Metz vs Monaco, Nantes vs Nimes, Saint Etienn vs Lorient y Brest vs Marsella. Para el 10 de septiembre quedó postergado Lens vs PSG.

NACIONAL, A LA CIMA

Con un gol de Gonzalo Bergessio, Nacional le ganó 2-1 como visitante a Fénix y alcanzó a Wanderers (16 puntos) en la cima del Apertura de Uruguay. Lo mismo logró Rentistas, que venció 3-1 a City Torque. Ayer, además, jugaron: Plaza Colonia 1-2 Deportivo Maldonado. La novena fecha se completa hoy con Liverpool vs Defensor Sporting, Cerro vs Danubio, Progreso vs Boston River, River Plate vs Cerro Largo y Peñarol vs Wanderers.

INTER SE AFIANZA

En el inicio de la sexta fecha del Brasileirao, Inter de Porto Alegre venció 2-0 como visitante a Botafogo y se afianzó como único líder del certamen con 15 puntos. En el equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet fueron titular Renzo Saravia, Víctor Cuesta y Andrés D´Alessandro, mientras que Damián Musto ingresó en el complemento.