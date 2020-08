La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/ago/2020 Breves: Deportivas

AUTOMOVILISMO HABILITADO El Gobierno Nacional confirmó este sábado el el regreso de las competencias automovilísticas en todo el territorio nacional en una medida que anunció a través de la Decisión Administrativa 1592/2020, publicada en el Boletín Oficial. Según se informó, se autoriza el desarrollo de competencias automovilísticas en la Argentina bajo las normas que cada Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicten, según decisión del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación que fue dada a conocer este sábado. POLE DE HAMILTON El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó ayer con la pole position del Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa Francorchamps, donde se disputa la séptima fecha de la temporada 2020 de Fórmula 1. En segundo lugar se ubicó su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, mientras que tercero fue el holandés Max Verstappen (Red Bull). La carrera se pondrá en marcha hoy a las 10.10 (hora argentina). DJOKOVIC CAMPEÓN El serbio Novak Djokovic se coronó campeón del Masters 1000 de Cincinnati, el primer certamen grande que se disputó tras el parate por la pandemia de coronavirus. El número 1 del mundo derrotó en la final al canadiense Milos Raonic por 1-6, 6-3 y 6-4 y así extendió su invicto en esta inusual temporada (está 23-0 este año). El próximo desafío de Djokovic será el US Open, el Grand Slam que se jugará desde este lunes en New York y en el que debutará frente al bosnio Damir Dzumhur. También tienen rivales definidos los argentinos Diego Schwartzman (el británico Cameron Norrie), Guido Pella (el estadounidense Jeffrey John Wolf), Federico Delbonis (el ruso Daniil Medvedev), Leonardo Mayer (el canadiense Raonic), Juan Ignacio Londero (el ruso Evgeny Donskoy) y Federico Coria (el taiwanés Jason Jung). AVANZARON LOS BUCKS Después del parate que dio en la NBA en reclamo contra la violencia racial, los playoffs volvieron ayer: Milwaukee Bucks derrotó 118-104 a Orlando Magic y así liquidó 4-1 la única serie de la Conferencia Este que faltaba por resolverse. Las semifinales serán: Milwaukee vs Miami Heat y Toronto Raptors vs Boston Celtics, que hoy abrirán su duelo. En tanto, en el Oeste, Houston Rockets superó 114-80 a Oklahoma City Thunder y se adelantó 3-2 en la serie. Mientra que, al cierre de esta edición, jugaban Los Angeles Lakers (3) vs Portland Blazers (1). Y hoy lo harán: Los Angeles Clippers (3) vs Dallas Mavericks (2) y Utah Jazz (3) vs Denver Nuggets (2). GRAN DEBUT DE SCOLA En el inicio de la Supercopa de Italia, Luis Scola (40 años) hizo su presentación en el Varese, que poco pudo hacer ante el Armani Milano (su exequipo), que se impuso 110-77. En este debut en el Varese, el capitán del Seleccionado Argentino de Básquet convirtió 21 puntos en 27 minutos. LNB, EN NOVIEMBRE Luego de la reunión virtual entre el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el presidente de Confederación Argentina (CABB), Fabián Borro, y el presidente de Asociación de Clubes (AdC), Gerardo Montenegro, se anunció que la Liga Nacional de Básquet iniciará en noviembre el calendario de su próxima temporada. En tanto, la Liga Argentina (ex TNA) lo hará en enero de 2021, con un certamen que se extenderá hasta julio. Mientras que la Liga Nacional Femenina se disputará entre febrero y marzo en una sede única.



