Coronavirus: Campana cerró agosto con más de 1000 casos totales

La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/sep/2020







Ayer se informaron 51 nuevos positivos y, de esa manera, el mes concluyó con 677 nuevos contagios, casi el doble de lo registrado desde marzo hasta fin de julio. En tanto, los casos activos marcaron un nuevo pico: 474. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 51 nuevos positivos de coronavirus (nueve por nexo clínico-epidemiológico) y cuatro altas médicas en su último parte diario de agosto. Así, sumando los 36 reportados el domingo, se cerró el mes en que se confirmaron mayor cantidad de contagios en nuestra ciudad: en estos 31 días se acumularon 677, casi el doble de los 351 que se habían registrado desde marzo hasta fin de julio. De esta manera, Campana superó los 1.000 casos totales: llegó a 1.028. De esta cifra, 474 se encuentran activos, lo que representa un nuevo pico de vecinos que se encuentran cursando la enfermedad (a comienzos de agosto eran 96). En tanto, los 51 nuevos infectados que se reportaron ayer son la segunda marca diaria más alta en la ciudad desde que comenzó la pandemia, solo superada por los 54 que se informaron el miércoles 26. Con estos números, el promedio de los últimos siete días en nuestro distrito alcanzó un máximo de 38,5, una cifra que marca más de un 300% de aumento respecto a los 9,0 con los que había comenzado agosto. De hecho, en las últimas seis jornadas no solo se dieron dos de las marcas diarias más altas de contagio desde que comenzó la pandemia, sino que también se registró la tercera y la quinta mayor cifra. En cuanto a los recuperados, con las cuatro nuevas altas médicas, la cifra total ascendió a 530. Así, ahora, los vecinos que superaron la enfermedad son el 51,5% de la cantidad de casos acumulados. Finalmente, ayer no se reportaron nuevas muertes, por lo que los fallecidos en Campana siguen siendo 24. Aunque, con el aumento de contagios, la tasa de letalidad descendió al 2,33%. DATOS PROVINCIA En el momento en que se brindó el parte de la Secretaría de Salud municipal, la diferencia con la información que brinda el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en su Sala de Situación de Covid-19 se había achicado a solos tres casos de diferencia (1028 vs 1031). Sin embargo, el margen volvió a crecer con la actualización provincial de las 19:53, cuando Campana quedó con 1.066 contagios acumulados. En cuanto a la distribución etaria de esa cantidad total de contagios, el 62,6% de quienes contrajeron la enfermedad en nuestra ciudad tienen entre 20 y 40 años. Mientras que los mayores de 70 años representan solo el 6,3% de los casos positivos acumulados.

LA EVOLUCIÓN DURANTE AGOSTO DEL PROMEDIO DE CASOS EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS EN CAMPANA.





EVOLUCIÓN DE LOS CASOS TOTALES DURANTE AGOSTO EN CAMPANA. COMENZÓ CON 351 Y TERMINA CON 1028.





ZÁRATE QUEDÓ POR DEBAJO DE CAMPANA La vecina ciudad confirmó 34 contagios en las últimas 48 horas, aunque presenta 267 casos sospechosos a la espera de resultados. La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 34 nuevos positivos y 81 altas médicas en las últimas 48 horas. De esa manera, su cuadro de situación da cuenta de 1.012 casos totales: 280 se encuentran activos, 712 se han recuperado y 20 han fallecido. Este lunes, además, la vecina ciudad informó 77 nuevos "sospechosos" y con esa cifra, acumula ahora 267 análisis pendientes de resultados. Por su parte, la Municipalidad de Escobar apuntó ayer 76 nuevos contagios, mientras el domingo había notificado 85 positivos y un fallecimiento (un hombre de 74 años, vecino de Ingeniero Maschwitz). Con estos números, presenta ahora 3.395 casos totales: 1.493 se encuentran activos, 1.819 se han recuperado y 83 han fallecido. Además, tiene 354 análisis pendientes de resultados. En tanto, la Municipalidad de Exaltación de la Cruz informó 22 nuevos contagios en las últimas 48 horas y, así, llegó a los 378 casos totales desde que comenzó la pandemia: 89 de ellos se encuentran activos, 282 se han recuperado y 7 han fallecido. Finalmente, Pilar superó la barrera de los 4 mil casos totales después de reportar ayer 175 nuevos contagios (récord diario para el distrito). De esta manera, su cuadro de situación marca 4.146 positivos acumulados: 715 se encuentran activos, 3.350 se han recuperado y 81 han fallecido (ayer registró otras dos muertes).

