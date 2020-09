La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/sep/2020 Rodrigo Golán fue ordenado Diácono







Se trata del primer paso dentro lo que hace al Sacramento del Orden Sagrado. La ceremonia fue en la parroquia San Pedro Apóstol de la ciudad de San Pablo, Brasil donde el vecino campanense se encuentra viviendo y estudiando teología. "Siempre me sentí estimulado a crecer como persona, como cristiano y como religioso" fueron algunas de sus palabras. En una época donde seguir a Dios es una pregunta que pocos se hacen, la historia de hoy y en tiempos de pandemia es que un joven nacido en nuestra ciudad ha decidido ofrecer su vida, sueños y proyectos al servicio de Dios. El sábado 29 de agosto en horas de la tarde en la parroquia San Pedro Apóstol de la ciudad de San Pablo, Brasil, Rodrigo Golán renovó su "Si" en la celebración de su Ordenación Diaconal, el primer paso dentro de lo que hace al Sacramento del Orden Sagrado. Rodrigo, es Hermano Rogacionista nacido el 8 de enero de 1991. Es hijo de Nora Scarones y Claudio Golán y tiene tres hermanos: Matías, Juan Ignacio y María Victoria. Estudió en la escuela Nº 16 General José de San Martín y en el Colegio Rogacionista de Campana. Inició los estudios de comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Participaba en la Pastoral de Comunicación de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde conoció el carisma Rogacionista. Inició su camino vocacional en 2011. Hasta 2014 estudió filosofía en el Seminario Santo Cura de Ars, en la localidad de Mercedes, en el año 2015 ingresó en el noviciado, en Brasilia. El 2 de febrero de 2016 realizó su primera profesión religiosa en la Parroquia Divino Espíritu Santo, en Brasilia, y fue transferido hacia el Seminario San José (San Pablo) iniciando los estudios de teología en el ITESP. En 2018 realizó su tarea pastoral en la comunidad Rogacionista de Campana. Regresó a San Pablo en febrero de 2019 y retomó sus estudios de teología que concluirá al final de este año. El 1 de diciembre de 2019 realizó su profesión perpetua en la parroquia San Pedro Apóstol. Este 29 de agosto bajo el lema "Hagan lo mismo que yo hice por ustedes" (Jn 13,15.) la comunidad rogacionista estuvo expectante para compartir y acompañar este momento muy especial en la vida de Rodri, como le dicen todos. Cada acontecimiento en la vida de la Iglesia deja una huella en todos, es un modo de renovar la Fe y la Esperanza. La Ordenación Diaconal, es una invitación a profundizar la vocación de servicio a la que están llamados los bautizados y por supuesto, muy especialmente a los llamados al ministerio sacerdotal. PALABRAS DE RODRIGO Al finalizar la ceremonia el vecino campanense expresó unas palabras de agradecimiento a sus familiares, amigos, al Cardenal Odilo Scherer, Pastor del Santo Pueblo de Dios que peregrina en San Pablo, a toda la Congregación Rogacionista. También resaltó el acompañamiento del Padre Giovanni, Padre Federico, Padre Juárez, Padre Valmir y a Gerardo García Helder, que fueron muy importantes en su proceso formativo. "Una celebración que, está claro, el contexto impidió que fuera como la esperaba. Pero debo decir que, si miro para atrás, creo que vivimos de lo inesperado. Siempre me sentí estimulado a crecer como persona, como cristiano y como religioso", asegura. "…nada fue lo que esperaba, pero ha valido la pena lanzarse a la aventura, de la mano del Señor, y por eso a Él lo alabo y le doy gracias. Termino recordando un hecho. La profesora María Antonia me dijo al inicio del año una frase que me marcó: "en poco tiempo sufriste pérdidas muy importantes, pero nunca perdiste esa sonrisa que contagia la alegría de vivir". Concluyó sus palabras con un poema de Don Pedro Casaldáliga que un amigo le envió hace unos días y según él "creo refleja de alguna forma mi forma de vivir. A todos, una vez más, les agradezco de corazón y les pido que recen por mí".











