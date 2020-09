La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/sep/2020 Coronavirus:

Ayer volvió a rodar la pelota en el césped sintético, aunque desde el Municipio aclararon que solo está permitido el "formato metegol", una disposición cuyo cumplimiento puede poner en riesgo la continuidad de la habilitación. Desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio debido a la pandemia de coronavirus ya pasaron más de cinco meses. Desde entonces, las canchas de Fútbol 5 de la ciudad no habían podido abrir sus puertas y su supervivencia era muy crítica, dado que prácticamente no tuvieron oportunidad de reconvertirse o buscar alternativas para, al menos, contar con ingresos que le permitieran mantenerse. Sin embargo, eso llegó ayer a su fin. Desde este lunes, los distintos complejos campanenses pudieron reabrir y volver a ver la pelota rodando por el verde césped sintético. "Como una prueba piloto, el fútbol en su modalidad metegol, fue interpretado desde la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio como enmarcado dentro de la resolución N° 260/2020 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires - CACD protocolo de retorno Deportivo", informaron ayer desde la Municipalidad de Campana. La disposición, según el comunicado oficial, señala que las canchas "deberán respetar las normas de higiene y distanciamiento establecidas en ese protocolo de deportes individuales" y que "solo está permitida la actividad Fútbol 5 formato Metegol, es decir, sin contacto y con distancia social". Para ello, las canchas deben estar divididas en distintos sectores y cada jugador respetar el suyo propio. Este es el punto que podría generar mayor controversia en la reapertura de las canchas, dado que lograr su cumplimiento sería el mayor desafío para los responsables de los complejos. De hecho, en varios de ellos, ayer no se habría respetado esta indicación y se habría jugado de manera normal, tal como sucede en muchos puntos de la ciudad en diferentes "potreros". Por lo pronto, desde el Municipio se aseguró que "se controlará el estricto cumplimiento de este protocolo y que aquellas canchas que no cumplan el mismo, podrán ser clausuradas". Incluso, en las próximas horas podría darse una nueva reunión entre los responsables de los complejos y funcionarios del Ejecutivo con el fin de aclarar situaciones. ESCUELAS DE FÚTBOL Otro ítem que habría despertado dudas en esta habilitación es el regreso de las escuelitas de fútbol que funcionan en muchos de estos complejos. En varios de ellos, responsables y profesores han distribuido una guía con recomendaciones y un protocolo en el que se marca que no podrá haber más de 10 chicos por cancha y que cada uno de ellos ocupará un sector determinado y tendrá su propio elemento de entrenamiento, tal como ya ocurre, por ejemplo, en la Escuela de Atletismo del Club Ciudad de Campana que reanudó sus actividades el pasado lunes 24.

LA EXTENSA CUARENTENA PUSO A LAS CANCHAS DE FÚTBOL 5 AL BORDE DEL COLAPSO.





AYER SE CONCRETÓ LA REAPERTURA DE LAS CANCHAS DE FÚTBOL 5 EN LA CIUDAD.



