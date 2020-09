P U B L I C



El concejal de Juntos por el Cambio, Luis Costa, cuestionó a sus pares de otras bancadas que "inventaron una unidad y después intentaron destituir a dos de sus compañeros". Frente a la difícil situación que se está viviendo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) ocasionada por las fuertes internas del bloque de concejales Frente de Todos, el edil de Juntos por el Cambio, Luis Costa, cuestionó su accionar. En tal sentido manifestó que "lo que comenzó a gestarse a nivel Nacional, con las divisiones entre el albertismo y el kirchnerismo, fórmula presidencial que se aglutinó para poder llegar al poder, se trasladó a nivel local". Siguiendo con esta línea, manifestó que "así vimos como en cumplimiento a los sectores, se distribuyeron cargos en diferentes ministerios, hoy muchos de ellos prácticamente paralizados por la contienda interna, que vienen ocultando bajo la emergencia sanitaria". "Un año atrás, el bloque de concejales PJ- Frente de Todos inventó una unidad para tratar de ganar las elecciones y ahora intentaron destituir a dos de sus compañeros", dijo Costa al tiempo que se solidarizó con sus pares Carrizo y Giroldi. Además, aseveró que "con el conductor del proyecto dentro del bloque, el concejal Romano, se ven como surgen diferencias internas de pensamiento, ideología y conducción que ya no pueden ser ocultadas". "Lamentablemente, algunos sectores debieron resignar a sus mejores hombres para que se aboquen a la política en un sector que, sin un proyecto sólido ni sostenible se reclutó bajo el lema oculto de derrocar al Intendente y llegar al poder, cosa que no pudieron lograr", agregó. "Debe ser lamentable –añadió- para su tropa, militantes y votantes no sentirse representados ni escuchar su voz en el recinto del HCD y que su espacio no esté contenido y cada vez se disuelva más". Asimismo, remarcó que en medio de una pandemia, no es momento de discusiones, al tiempo que se preguntó: ¿Qué hubiera ocurrido si le tocaba a Romano y su equipo estar al frente de una gestión de gobierno municipal?. Por último, Costa lanzó: "No hace falta explicarles a los vecinos que a la hora de elegir deben hacerlo con los resultados en la puerta de la casa, no basta con tener un capitán si su tripulación no navega el mismo rumbo".



Luis Costa:

"Al igual que a nivel nacional, el Frente de Todos local se está dividiendo dándole la espalda a los vecinos"

