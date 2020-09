El "Toro" Ortega expuso en la Bicameral del Congreso Nacional

El campanense fijó posición frente a una nueva fórmula de Movilidad Previsional que se encuentra en estudio. Ayer por la tarde tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Bicameral mixta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, encargada de elaborar una nueva Fórmula de Movilidad Previsional para la actualización de haberes jubilatorios. Entre otros expositores, fijaron posición el abogado Federico West Ocampo en representación de la CGT, la abogada Marta Pujada de UOCRA, el Diputado Hugo Yasky quien además es Secretario General de la CTA, y el campanense Carlos "Toro" Ortega, quien es titular a nivel nacional del gremio que nuclea a los empleados de la ANSeS. Durante su intervención, Ortega aprovechó la oportunidad para recordar la importancia de la reciente iniciativa elevada por el Ejecutivo para "blindar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad", lo que según expresó va a beneficiar a las provincias; también a los jubilados para que puedan cancelar con la ANSeS "créditos tomados durante los 4 años de macrismo y que hoy son impagables"; y para poder financiar "proyectos productivos, que generarán trabajo en blanco y por ende aportes al sistema jubilatorio". Ortega recordó también que durante la administración anterior el FGS pasó de tener $65 mil millones de dólares a sólo $30 mil; y que "en sólo 9 meses de gobierno pasó a $41 mil millones". En ese sentido señaló que lo importante "no sólo es la movilidad", sino también definir un nuevo esquema jubilatorio más inclusivo que contenga a trabajadores que no pudieron realizar aportes: "La inclusión de todo el pueblo argentino está avalado por un nuevo proyecto de país industrializado, con trabajo donde podamos pertenecer, porque la inclusión es eso: pertenecer", señaló. Desde esa postura, Ortega consideró ante los presentes que mientras esa visión del sistema jubilatorio no sea plasmada con una nueva ley, considera que temporalmente "la fórmula de movilidad del 2009 es la mejor". Promediando las exposiciones, pidió la palabra el Senador Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio), para preguntarle al Diputado Hugo Yasky de dónde saldrían los fondos para la nueva movilidad, dada la crisis y el desempleo que alcanza al 50% de la población económicamente activa. Fue entonces que Yasky citó al campanense: "Como lo explicó recién Ortega, el sistema se nutre no sólo de los aportes de los trabajadores en blanco y de sus empleadores, sino también de los impuestos: cualquier persona al consumir, está aportando al sistema", respondió.

El "Toro" Ortega expuso en la Bicameral del Congreso Nacional

