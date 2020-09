Concejales del PJ-Frente de Todos recorrieron Las Campanas

Convocados por vecinos, anticiparon la presentación de distintos proyectos para resolver algunos de los problemas planteados por los habitantes del barrio, como microbasurales y falta de mantenimiento. También expresaron su preocupación por la ausencia de controles y la generación de potenciales focos de COVID-19. Concejales del PJ-Frente de Todos dialogaron con vecinos del barrio Las Campanas, quienes los convocaron ante diferentes problemáticas que padecen quienes viven en dicho lugar. "Como venimos diciendo y evidenciando en distintos barrios, la pandemia no puede ser excusa para el abandono y el olvido por parte del Municipio, que ni siquiera da respuesta a las cuestiones esenciales de los vecinos" expresaron los ediles, tras recorrer microbasurales formados en distintos puntos del barrio. También la falta de mantenimiento de calles y limpieza en las zanjas genera malestar en los habitantes del barrio, "que generan anegamientos en los días de lluvia, y olores pestilentes permanentes por el agua estancada" agregaron. Durante la recorrida, los legisladores del peronismo local destacaron el trabajo conjunto y la colaboración a distintos dispositivos comunitarios de asistencia alimentaria que tienen lugares allí, organizados con la solidaridad de vecinas y donaciones, "sin ningún tipo de asistencia estatal", remarcaron. "A las políticas públicas nacionales de AUH e IFE, sumado a la asistencia alimentaria de los programas provinciales y SAE escolar, el otro factor de lucha contra el hambre es la solidaridad de vecinos y vecinas que se comprometen a colaborar, ya sea en ollas populares o cocinas de viandas, frente a la ausencia del estado municipal" sostuvieron los integrantes del bloque PJ-Frente de Todos. Por último, recogieron la preocupación de los habitantes del barrio ante lo que consideran posibles focos de contagio de COVID-19, "donde la falta de atención y seguimiento de casos, y de controles por el no cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y aislamiento, ponen en riesgo a toda la comunidad barrial, que no tiene respuestas ante las diversas denuncias realizadas. Sienten que están abandonados a su suerte, y en términos sanitarios, esto representa un temor por la vida misma" finalizaron.

Concejales entregaron mercadería en merenderos del barrio.





Los ediles escucharon los reclamos vecinales.





Basura y estado de zanjas y calles, entre los principales temas sin resolver.



Concejales del PJ-Frente de Todos recorrieron Las Campanas

