Efemérides del día de la fecha, 1º de septiembrre

DÍA DEL CRIMINALISTA

En este día se conmemora la jornada en la que Juan Vucetich, antropólogo y policía croata-argentino, realizó las primeras fichas dactilares del mundo, con las huellas de 23 presos, en el año 1891. Radicado en La Plata desde el año 1888, trabajó en la Policía Bonaerense, primero, en la Oficina de Contaduría y Mayoría y, luego en la Oficina de Estadísticas, donde impulsó la publicación del Boletín de Estadísticas. Ante esto, Guillermo J. Nunes, jefe de la Policía, le encargó realizar un servicio de identificación antropométrica lo que inició su ardua investigación.

La conferencia dictada por Francis Galton en la "London Royal Society", en la que el británico propuso utilizar las huellas dactilares para identificar personas, argumentando que cada huella era única y que se podían identificar siguiendo su clasificación que distinguía 40 rasgos, lo inspiró a estudiar minuciosamente las huellas dactilares. Así, logró identificar 101 rasgos que clasificó en 4 características principales: verticilos, arcos, presillas internas y externas. Tras verificar el método con 646 reclusos, en el año 1894, la Policía de la Provincia de Buenos Aires adoptó el sistema dactiloscópico y, posteriormente, en el año 1905, fue adoptado por la Policía Federal.

ESTALLA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En una fría mañana del año 1939 las tropas alemanas invadieron Polonia y detonaron uno de los conflictos bélicos más sangrientos de la historia. El día anterior, una unidad de asalto de la SS irrumpió en la estación de radio de la ciudad fronteriza de Gleiwitz y, haciéndose pasar por polacos insurgentes, simularon un ataque a Alemania. Esta fue la excusa perfecta para desplegar al ejército alemán en la frontera e invadir al país vecino. La reportera inglesa Clare Hollingworth dio la primicia al diario TheDailyTelegraph que imprimió en sus páginas: "1.000 tanques reunidos en la frontera polaca. 10 divisiones listas para dar un rápido golpe."

Alrededor de 2000 tanques y 1000 aviones hicieron sucumbir rápidamente a Polonia que no pudo organizar a su ejército debido a la destrucción de las líneas de comunicación. Dos días después de la invasión, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. No obstante, esto no evitó que el 27 de septiembre Varsovia (capital de Polonia) se rindiera ante los alemanes. El avance de las tropas alemanas por toda Europa y la Unión Soviética y el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses a los norteamericanos delimitarondos bandos: las Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) y los Aliados (Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética). En este contexto, las políticas antisemitas llegaron a los países invadidos expandiendo los campos de concentración en los que judíos, comunistas, homosexuales y gitanos fueron torturados, forzados a trabajar y asesinados. Por otra parte, en este período, las mujeres adquirieron un rol clave en el que no sólo se desempeñaron como enfermeras sino que también fabricaron armamento y combatieron con los hombres. En el año 1945, Alemania capituló dando fin a la guerra que terminó con la vida de 50 millones de personas.

"WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2012, la canción "We are never ever getting back together" de Taylor Swift detronaba a "Whistle" de Flo Rida del puesto número 1 del "Billboard hot 100." Compuesta por la cantante estadounidense junto a los productores Shellback y Max Martín, el sencillo se convirtió en la primera canción de Swift en dominar la lista de éxitos musicales. Acerca de ésta, la norteamericana expresó que la misma surgió a raíz de que los productores le preguntaran acerca de su relación con su ex novio cuando un amigo de éste le comentó que habíaescuchado que habían vuelto a estar junto: "cuál es la historia detrás de eso? y empecé a contarles la historia de ´terminar, volver a estar juntos, terminar´, lo peor".