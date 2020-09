La Auténtica Defensa. Edición del martes, 01/sep/2020 NotiCMR:

Fertilidad; ¿Cuándo hacer una consulta con el especialista?

Médicas ginecólogas Especialistas en Medicina Reproductiva













Dra. Daniela Corzo (MN147.055)





Dra. Antonella Armani (MN 149827)

El médico especialista en Medicina Reproductiva es el médico ginecólogo que se formó en reproducción y que se va a encargar del estudio y tratamiento de los aspectos relacionados con la infertilidad, es decir, la incapacidad de lograr un embarazo (esterilidad), o bien, de tener un hijo vivo (infertilidad). Las causas de infertilidad/esterilidad pueden ser variables, y, a grandes rasgos podemos decir que en alrededor de un 40% de los casos la causa puede ser femenina, en un 40% masculina, y un 20% corresponde a lo que se llama ESCA o esterilidad sin causa aparente. Pero, ¿Cuándo realizar la consulta con el especialista en Medicina Reproductiva? Es importante remarcar la importancia de la consulta en los siguientes casos: - Cuando una pareja lleva un año o más teniendo relaciones sexuales sin protección, con una frecuencia habitual, sin lograr embarazo pero en mujeres mayores o iguales a 35 años de edad, lo recomendable es hacer una consulta luego de los 6 meses de búsqueda sin éxito. - Mujeres que desean postergar la maternidad por la razón que fuere, para un correcto asesoramiento. - Mujeres que por causas oncológicas deberán exponerse a tratamientos potencialmente tóxicos para sus gónadas, para un correcto asesoramiento sobre las estrategias para preservación de la fertilidad. - Parejas igualitarias que desean tener un hijo. - Mujeres solas que desean ser madres. - Parejas con dos o más pérdidas de embarazo. ¿Qué estudios son necesarios realizar? En Medicina Reproductiva existe una premisa que consiste en "evitar las pruebas innecesarias que demoran el diagnóstico y tratamiento", por lo tanto, el estudio inicial consiste en un interrogatorio exhaustivo, pruebas de laboratorio y ecografía ginecológica transvaginal para evaluar la reserva ovárica y el estado general del aparato reproductivo femenino. A su vez, es importante determinar la permeabilidad de las trompas de Falopio mediante y estudiar el factor masculino a través de un espermograma. ¿Qué tipo de tratamientos existen? Los tratamientos de reproducción asistida pueden dividirse en dos grandes grupos: los de baja complejidad como las relaciones programadas con estimulación ovárica y la inseminación intrauterina y los de alta complejidad; dentro de la cual se encuentra la Fertilización in vitro (FIV) y la Inyección Intracitoplasmatica de Espermatozoides (ICSI). ¿Cuál es el tratamiento indicado para cada paciente? La elección de la mejor estrategia terapéutica que tenemos para ofrecerles a nuestros pacientes va a depender de cada caso en particular ya que las mismas tienen sus indicaciones específicas y los pacientes que se beneficiarían con una u otra técnica van a depender de las necesidades individuales. El camino de la fertilidad a veces puede ser largo y difícil, pero es importante que el paciente se sienta acompañado y contenido, por lo que es fundamental el trabajo multidisciplinario. Y recordar que lo imposible es solo aquello que no se intenta. Médicas ginecólogas Especialistas en Medicina Reproductiva: Dra. Antonella Armani (MN 149827) / Dra. Daniela Corzo (MN147.055) - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar



