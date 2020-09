La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 Abella pidió una "definición clara" sobre las usurpaciones y la política de vivienda







Se lo hizo saber a través de Twitter a Alberto Fernández y Axel Kicillof por los intentos de usurpaciones en la provincia de Buenos Aires, que también se han dado en Campana en tierras privadas y públicas. "El Estado tiene que hacer cumplir la ley, no puede haber un mensaje poco claro al respecto", destacó el jefe comunal. También remarcó que hay una gran necesidad de vivienda social. A través de un posteo en sus redes sociales, el intendente Sebastián Abella le solicitó al presidente de la nación, Alberto Fernández, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, una "definición política clara" sobre la política de vivienda y las usurpaciones que se vienen dando en la provincia y que, en el caso de Campana, también hubo casos en los últimos días. "Es fundamental saber con qué herramientas y respaldo político contamos los intendentes para defender estas tierras que quieren ser usurpadas. El derecho a acceder a la vivienda propia no debe ir en desmedro del derecho a la propiedad privada, ya sean personas físicas, empresas o el Estado", manifestó el jefe comunal. "Estoy convencido que este tipo de acciones van en aumento porque no hay una postura política clara. Se ha instalado en la provincia la idea que esto se debe a la falta de vivienda, que es real, pero en realidad en la mayoría de los casos son organizaciones que realizan un falso loteo y después los venden de forma irregular a alguien aprovechándose de la necesidad de la gente", enfatizó. Además, apuntó a la postura que ha demostrado hasta ahora Kicillof: "Preocupa la ausencia de una postura política clara del Gobernador sobre esto. Es muy necesario que exprese su posición como responsable de la Provincia". Por último, Abella se mostró preocupado por los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. "Asumir que este no es un problema de seguridad cuando tenemos que hacer respetar la ley, es un error. Este es un tema donde el Estado debe ejercer la seguridad y no tercerizar en el ciudadano la responsabilidad de cuidar las tierras", concluyó el Intendente.

Los tweets del intendente Sebastián Abella al presidente de la nación, Alberto Fernández y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El Estado tiene que hacer cumplir la ley, no puede haber un mensaje poco claro al respecto.

Es fundamental saber con qué herramientas y respaldo político contamos los intendentes para defender estas tierras que quieren ser usurpadas. — Sebastian Abella (@SebaAbella) September 2, 2020

