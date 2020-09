Fue ayer sobre la Av. Rivadavia a la altura de San Lorenzo. El can falleció. Un perro muerto y un motociclista con un fuerte golpe en su rodilla fue el saldo de un accidente que tuvo lugar ayer sobre la Av. Rivadavia a la altura de la calle San Lorenzo. El joven se trasladaba hacia su trabajo sobre una moto tipo cross de 150 cc cuando el can cruzó la avenida sin advertir el rodado. Tras caer de su moto, fue trasladado por una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios hasta el Hospital San José para ser revisado, dado que presentaba un fuerte golpe en una de sus rodillas. Participó del operativo un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 7.

El motociclista fue trasladado hasta el Hospital con un fuerte golpe en una de sus rodillas.





El perro atropellado no soportó el impacto y falleció instantáneamente.

#Dato Un joven que iba a trabajar resultó herido al caer con la cross 150cc en Av. Rivadavia y San Lorenzo, se le cruzó un perro (que resultó muerto). El joven con lesión en la rodilla fue trasladado por Bomberos Rescate 43. Compañeros de trabajo retiraron la moto. CP zona 7 pic.twitter.com/ek8ibFMJle — Daniel Trila (@dantrila) September 1, 2020

Atropella un perro y cae de su moto

