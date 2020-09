Quemaron una pila de cubiertas acumuladas en el predio de la ex FACERA y en el ambiente se puso irrespirable. Una dotación de Bomberos Voluntarios se presentaron al caer el sol en el predio de la ex FACERA para extinguir las llamas de unan pila de cubiertas que ardía. El humo provocado y el viento sur reinante hizo que los mayores perjudicados fueran los vecinos del barrio Lubo, quienes llamaron a los servidores públicos dado que el fuerte y persistente olor no se retiraba. Al mando del Alexis Ledesma, el móvil 48 tuvo que internarse unos 50 metros dentro del campo, a la altura de Río Negro y Cordeu, donde hay un zanjón y alta vegetación. "No es la primera vez que pasa esto. Antes quemaban más cerca de la barranca, pero ahora en todo ese sector vive gente", señaló un vecino.

El lugar se encuentra 50 metros adentro del campo, a la altura de Río Negro y Cordeu.

#Dato incendio de cubiertas, vecinas de barrio Lubo llamaron porque no podían respirar por el humo que entraba en las viviendas. En el Campo Facera, a 50 mts de Cordeu y Río Negro quemaron una pila de cubiertas entre los arbustos. Bomberos móvil 48 a cargo de Alexis Ledezma. pic.twitter.com/iGMck2unsC — Daniel Trila (@dantrila) September 2, 2020

Humo sobre el barrio Lubo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar