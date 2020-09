La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 Acciardi destacó el trabajo de todo el equipo del Hogar Municipal ante el brote de Covid-19







"Se prioriza la salud y no la utilización política de esta situación tan delicada para los residentes y sus familiares", enfatizó la secretaria de Salud luego de críticas de concejales del FdT. La secretaria de Salud, la doctora Cecilia Acciardi, destacó el compromiso de todo el equipo del Hogar Municipal que trabaja para preservar la salud de los residentes. "Hay un gran compromiso y esfuerzo no solo de los funcionarios a cargo, sino de todo el personal que está trabajando desde el comienzo de la pandemia con la gran responsabilidad que esta tarea significa en este contexto", aseguró. Además, destacó "el profesionalismo no solo por la seriedad con que se está abordando el brote, sino por la constante comunicación con las familias desde el mes de marzo, brindando información transparente sobre cada situación". "Los hechos sucedidos en estos días, donde la ciudad de Campana presenta una gran circulación comunitaria del virus, muestran que este trabajo no fue en vano, ya que en el contexto de la pandemia a nivel mundial pone a todos los geriátricos en una situación altamente vulnerable", resaltó Acciardi. "Desde la Secretaría se prioriza la salud y no la utilización política de esta situación tan delicada para los residentes y sus familiares; apoyar el accionar profesional, donde desde el inicio del brote todos los que deben tener la información de lo que acontece la reciben, de la manera que corresponde", enfatizó.

