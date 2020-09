Así lo manifestó el concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto Meiraldi quien cuestionó el accionar del bloque kirchnerista y destacó las acertadas políticas en materia de salud pública implementadas por Abella y su equipo. El concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto Meiraldi, repudió el "lamentable y violento" accionar que tomó el bloque kirchnerista en medio de una pandemia que incluyó intentos de destitución de compañeros y agresiones en el HCD. "En vez de mantener peleas absurdas, el Frente de Todos tendría que priorizar la salud de los vecinos, impulsar acciones que los beneficien y trabajar en conjunto con el Municipio para seguir mejorando la salud pública", sostuvo. De esta manera, indicó que "estamos atravesando una situación muy complicada y preocupante que se acentúa cada vez más a nivel nacional y provincial. A simple vista se puede observar que quienes nos gobiernan se unieron para ganar una elección pero no tienen un proyecto en común". Y siguió: "Se repartieron ministerios y a partir de ahí trabajan según lo que indican sus movimientos o sectores políticos. Algunos son kirchneristas, otros albertistas y otros vaya a saber que". "Afortunadamente –añadió- en nuestra ciudad la realidad es otra, el intendente Sebastián Abella fue reelecto por su gran compromiso y trabajo. Pero me pregunto que hubiera sucedido si el resultado de las elecciones era otro si en medio de una crisis sanitaria se están peleando y dividiendo su bloque". En este sentido, aseguró que "la población y sus votantes no se merecen esto. Hay gente que se está enfermando y muriendo, y ver a la oposición pelearse por una mínima porción de poder es un triste espectáculo que nos confirma a los campanenses que no nos equivocamos al elegir a quienes queríamos que sigan dirigiendo los destinos de la ciudad". Por otra parte, resaltó los pasos firmes que está dando Abella y su equipo en materia de salud pública y destacó los grandes logros y avances que se ejecutaron en estos últimos meses como así también el nuevo equipamiento. "La Secretaría de Salud del Municipio está haciendo frente a esta enfermedad con gran capacidad de respuesta", enfatizó Meiraldi al tiempo que agradeció a las autoridades sanitarias por efectuar acertadas políticas. También expresó su gran admiración hacia todos los trabajadores de la salud que "dan todo de si a riesgo de su propia salud".

Meiraldi:

"En vez de mantener peleas absurdas, el FdT tendría que priorizar la salud de los vecinos"

