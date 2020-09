La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 Opinión:

En Campana esto se tradujo que ya pasamos los 1000 contagios y hay más de 500 activos. Una nota publicada por el destacado científico argentino Alberto Kornblihtt (1) el domingo pasado en "El cohete a la luna" (2) encendió la luz amarilla entre los muchos que siguen con atención la información de la evolución de la pandemia. Kornblihtt sostiene que "desde el 17 de mayo, cada 24 días se había duplicado el número de muertes acumuladas. La duración del intervalo de duplicación estaba clavada en 24 días y poco importaba lo que se había hecho a nivel de aislamiento o cuarentena, ese número no había cambiado…, el 21 de agosto, deberíamos llegar a 6.000 muertos acumulados. Por eso me propuse escribir este artículo el 21 de agosto, pero me equivoqué. El 18 de agosto, 3 días antes del 21, sobrepasamos los 6.000 muertos". Al momento de escribir el presente articulo (1º de septiembre) llevamos 8730 fallecidos y la Argentina se ubica en el puesto 10 entre todos los países del mundo en cantidad de contagiados en números absolutos. Los países contabilizados son 215. (https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries). La nota de Kornblihtt continua afirmando que "y si no se toman medidas más estrictas y la duplicación de muertes acumuladas empieza a ocurrir cada 21 días, el 13 de septiembre habrá 12.000 muertos acumulados; el 5 de octubre, 24.000; el 27 de octubre, 48.000, el 18 de noviembre, 96.000; el 10 de diciembre, 182.000, y para Navidad unos 364.000 muertos acumulados, número mayor al de muertos anuales de la Argentina en ausencia de pandemia (330.000 aproximadamente)." "No estoy analizando números de infectados, positivos, recuperados o asintomáticos, ni camas de unidades de terapia intensiva o de personal de salud especializado en esta… estoy contando muertos". "Los anticuarentena, defensores de libertades individuales a costa del prójimo, han logrado convencer a una parte de la sociedad de que estamos en cuarentena, cuando en realidad no lo estamos, y que hay que abrir muchas más actividades de las que ya están abiertas" "En virtud de lo expuesto lo mío es un llamamiento. La o las vacunas estarán disponibles en la primera mitad de 2021. Hasta ese entonces tenemos que llegar evitando la mayor cantidad de muertes por Covid-19 posibles. ¿Cómo? Con ciclos de apertura y cierre intermitentes, pero cierre en serio, no ficticio. Por supuesto la no saturación de las camas de terapia intensiva y de su personal son importantes, pero no basta. Es condición necesaria más no suficiente. Si hubiera un exceso de camas y persona, los muertos se seguirían acumulando…" En tanto el medico neumonólogo Ricardo Gené escribe hoy en Página 12 que "un simple razonamiento médico dice que si con lo que estamos haciendo suben los infectados y los muertos, algo está fallando, este aislamiento, estas aperturas, estos barbijos ausentes o mal colocados, las reuniones, los bares abiertos, todo esto falla y será peor cuanto más actividades se permitan en todos los lugares con manifiesta circulación del virus. Si seguimos así habremos de corroborar lo claramente expresado por el gran científico argentino Alberto Kornblihtt: nos enfrentamos a una progresión de tremendas cifras de víctimas- miles de muertos- imposibles siquiera de imaginar". Campana no es una isla En Campana, en tanto el Dr. Rubén Romano asegura "que espero que lo que dice Kornblihtt en la nota no llegue… hay que apelar al cuidado ciudadano y que si hace falta volvamos atrás… la cuarentena tiene como objetivo concientizar y si liberás la gente se toma permisos que no son tales". Por otro lado Romano consigna que "no hay de ninguna manera amesetamiento de los casos". Por su parte la bióloga campanense Marina Carpano integrante del colectivo Ciencia Nuestra, que vienen siguiendo los avances en el desarrollo de la vacuna anti Covid, considera que "no hay un amesetamiento de casos ...se estabilizó un poco pero con números muy altos y no es controlable así. En el AMBA el sistema de salud esta resolviendo aunque muy exigido". "En Jujuy por ejemplo el sistema si se desbordó". "En el AMBA están la mayoría de los casos pero los contagios se difundieron al resto de la provincia desde la semana pasada". "El ajuste de la cuarentena por parte del gobierno tiene que ver con la situación política...si se imponen restricciones y la gente no cumple…ahí está el nudo…la situación sigue siendo muy complicada". En tanto Norberto Burgueño secretario de prensa del gremio de los municipales de Campana comenta que "sabemos que hay contagios entre el personal de salud de nuestro gremio, aunque la Municipalidad retacea la información…otros compañeros están también afectados… en los corralones, en el Palacio, en la Biblioteca…hay muchos trabajadores afectados etc.". La información oficial de la Municipalidad informa hoy que Campana comenzó septiembre con récord de Contagios: 67, y otro fallecido. Entonces la ciudad totaliza 1.095 casos positivos, 537 recuperados, 533 positivos activos y 25 fallecidos. El día 30 de julio teníamos 12 fallecidos que al 31 de agosto ya eran 24, es decir el doble. En este marco resulta absurdo y también doloroso comprobar la libre circulación de gente de otros distritos, como los que vienen en Ferrari a comer a Campana (cuando el DNU vigente no autoriza a ingresar libremente) o la habilitación del Futbol 5 (¿qué protocolo de distanciamiento se puede tener jugando al futbol?) …todo a costa de los trabajadores del sistema de salud que deben soportar una carga laboral enorme y de altísimo riesgo para sus vidas… para que algunos disfruten de estas "pavadas" considerando la situación. (1) Alberto Rodolfo Kornblihtt (Buenos Aires, 30 de junio de 1954) es un biólogo molecular argentino que se especializa en la regulación del splicing alternativo. Es autor de más de 100 trabajos publicados en revistas internacionales que han recibido más de 10.000 citas y dictó numerosas conferencias y seminarios. Se graduó como licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como investigador superior del Conicet (integrando también su directorio) y docente universitario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es el director del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET-UBA. (2) www.elcohetealaluna.com





