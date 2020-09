La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 "La solidaridad de los vecinos reemplaza la ausencia del municipio"







Desde el Movimiento de Restauración Peronista que tiene a Pedro Milla como conductor y dirigente nacional, cuestionaron el accionar de la gestión municipal en materia de asistencia a los sectores más perjudicados durante la pandemia. Fernando Gelvez, integrante del espacio y militante social en el barrio 21 de septiembre aseguró que "cansados los vecinos de llamar al municipio para que los asista sin poder obtener una mínima respuesta, recurren al trabajo y al esfuerzo que desde la militancia pero fundamentalmente desde el compromiso social hacemos en cada barrio, en cada zona de la ciudad. La verdad es que nos resulta indignante ver un aparato estatal municipal que a su vez recibe enormes donaciones, que no ayuda a los más necesitados, a los que peor la pasan en esta pandemia". Por su parte, Gastón Samaniego agregó que "en estos difíciles momentos, la solidaridad de los vecinos reemplaza la ausencia del municipio, en cada olla popular, en cada iniciativa que sin el apoyo del estado local, nos organizamos para poder salir adelante. Muchos campanenses que necesitan de la ayuda del estado, nos comentan que están cansados de comunicarse con la Municipalidad sin obtener respuesta alguna. A diferencia de lo que está haciendo ahora, el estado local debe ampliar su asistencia a los sectores más vulnerables". Por último, Facundo Aphalo resaltó que "son momentos de estar unidos. Es una pena que quien más puede ayudar, como lo es el Municipio, no lo haga en las dimensiones que podría y debería. Gracias a la militancia y a los vecinos que no bajan los brazos, porque entendemos que de esta salimos todos juntos".





