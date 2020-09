La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 Frente Grande Campana-FdT:

El Frente Grande celebró la presentación del proyecto de ley del Aporte Solidario Extraordinario y expresó "Este tiene que ser el puntapié para empezar a discutir cuestiones estructurales, pensar en un modelo de País, Provincia y Ciudad con un modelo socialmente inclusivo e igualitario". El viernes fue presentado por los diputados oficialistas, Máximo Kirchner y Carlos Heller, el proyecto de ley del Aporte Solidario Extraordinario para cobrar por única vez un impuesto a las grandes fortunas. Este dinero será utilizado para insumos médicos, subsidios a Pymes e inyectar dinero para paliar la crisis causada por el macrismo y la posterior pandemia. El Frente Grande de Campana celebró esta decisión y llamó a seguir pensando proyectos que generen un país más equitativo "Este tiene que ser el puntapié para empezar a discutir cuestiones estructurales, pensar en un modelo de País, Provincia y Ciudad socialmente inclusivo e igualitario. Como ya nos hemos manifestado, necesitamos comenzar a discutir un modelo inclinado a la economía social, tenemos enfrente la posibilidad de construir un nuevo sistema social y productivo". "La derecha ha instalado un sistema de creencias con la intención de ubicar a la economía social, popular y solidaria en un tercer o cuarto plano, y no como una alternativa tangible y efectiva" expresaron y añadieron "Estamos en las antípodas de esa realidad, el modelo económico que planteamos apunta a mejorar las condiciones de vida. En el caso del Estado local habla qué generar un presupuesto participativo real, que apunte al desarrollo local, de fábricas y empresas recuperadas, al comercio responsable con precios justos, que genere microcréditos, que fomente la agricultura familiar, el cooperativismo y asociativismo, la autogestión. Hay que entender que no se puede convivir con una democracia que se limite a ejercer el derecho al voto". Asimismo afirmaron que "Vivimos en un mundo donde más de mil millones de seres humanos padecen hambre, y es muy importante dejar en claro que la pobreza no es un hecho natural como la concibe la derecha, la pobreza es un hecho político. Más bien, una consecuencia de la injusticia intrínseca de las políticas aplicadas históricamente por los factores de poder real, desde su insaciable lógica de acumulación de capital financiero". Y añadieron "Para combatir esto tenemos que generar una distribución más justa de los recursos, y generar las condiciones para establecer un modelo socialmente inclusivo, igualitario, frente a un modelo que desplaza a miles de millones de personas, no sólo ya en las periferias pobres, sino que la carcoma se va acercando cada vez más a quienes hasta ayer nomás gozaban los privilegios propios de los centros de poder". Para finalizar agregaron "Es el momento de discutir qué camino queremos seguir para superar el actual sistema de acumulación desenfrenada de capital en manos de unas pocas fortunas, para distribuirlo equitativa y solidariamente".

"La derecha ha instalado un sistema de creencias con la intención de ubicar a la economía social, popular y solidaria en un tercer o cuarto plano, y no como una alternativa tangible y efectiva" expresaron desde el Frente Grande (Foto de Archivo).



