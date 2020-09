La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 Soldados continentales cuestionaron los dichos de Gustavo Sylvestre







El periodista de C5N había acusado de "cobardes" a quienes perdieron la guerra de Malvinas. Después aclaró que se refería a los generales involucrados en el conflicto. Soldados continentales durante el conflicto en Malvinas cuestionaron los dichos del periodista Gustavo Sylvestre, quien durante su programa en el canal C5N tildó de "cobardes" a los involucrados en la guerra. Sin embargo, horas más tarde, el reconocido periodista aclaró que no se estaba refiriendo a los conscriptos y soldados que entablaron combate, sino a los generales y líderes de la Junta Militar de Gobierno que tomaron las máximas decisiones, entre ellas la declaración de guerra por parte de un país tercermundista a una de las mayores potencias económicas y militares del planeta. Las expresiones de Sylvestre se produjeron la semana pasada, cuando el periodista estaba realizando un análisis de lo que había dicho el expresidente Eduardo Duhalde, asegurando que el año próximo podría concretarse un golpe de Estado en la Argentina. "Hoy por suerte hay Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia, Fuerzas Armadas que dicen han tenido que lamentar durante décadas cargar con el mote de golpistas, y encima perdieron una guerra en forma cobarde, porque cuando tuvieron que ir a defender la Patria, que era la tarea de ellos, perdieron la guerra en forma cobarde. Porque se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la República, que cuando tuvieron que demostrar en el campo no supieron qué hacer", manifestó. En un comunicado acercado a La Auténtica Defensa que lleva la firma de Germán Franco y Jorge Condo Canari, la "Agrupación Campana Bajo Bandera" expresó: "Lamentamos y repudiamos las palabras del periodista Gustavo Sylvestre, se olvida de los 649 héroes que quedaron custodiando nuestras islas y de sus familiares que llevan con orgullo su duelo y los soldados que de una u otra manera demostraron coraje y entereza para enfrentar a una de las potencias militares del mundo con el solo objetivo de reintegrar un trozo usurpado de nuestro territorio, y de los cientos de veteranos que murieron en la posguerra". "Los veteranos que integramos esta asociación repudiamos enérgicamente los dichos de este periodista, clara actitud de cipayos traidores al hecho contemporáneo más importante de nuestra historia, es por eso que entendemos fundamental que nuestro pueblo conozca nuestra inmensa tristeza al escuchar y ver lo ocurrido en el programa que este periodista conduce en C5N. Dios lo perdone", añadió la agrupación. En el programa siguiente, tras la polémica que habían despertado sus declaraciones, Sylvestre explicó: "Quiero aclarar, porque bien vale la pena, que se malinterpretó una expresión que formulé aquí cuando hacíamos referencia a la denuncia por un presunto golpe de Estado e hice referencia al papel que jugaron durante la pasada dictadura militar las Fuerzas Armadas y muchos generales que llevaron a la guerra a muchos soldados que no tenían preparación. En ningún momento traté de cobardes a los veteranos de guerra, en ningún momento. Hablé de los generales cobardes, que es una cosa totalmente diferente. El informe Rattenbach lo marca así, donde destaca las responsabilidades de Galtieri, de Menéndez -que se rindió mientras los soldados estaban con el agua hasta el cuello en las trincheras y valerosamente seguían luchando-. Lo aclaré ese mismo día, pero lo vuelvo a aclarar ahora, porque ustedes saben del sentimiento que tengo por Malvinas. Todos los 2 de abril este programa habla de Malvinas". "Pido disculpas si alguno lo tomó mal. Son héroes de la Argentina, héroes de guerra como siempre. Y les mando un abrazo a los familiares de los caídos, ha quienes pido disculpas si se sintieron heridos en alguna expresión", añadió. El Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como Informe Rattenbach, es un dictamen oficial acerca de las responsabilidades políticas, militares y estratégicas de la guerra de las Malvinas. Fue ordenado por la Junta Militar tras el final del conflicto y, en sus conclusiones, recomendaba duras penas para los responsables del alto mando militar durante la guerra, aunque tuvo una influencia casi nula sobre el juicio posterior. En 2012 el documento fue desclasificado por la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Soldados continentales durante el conflicto en Malvinas cuestionaron los dichos del periodista Gustavo Sylvestre. ESCALADA DIPLOMÁTICA POR LAS ISLAS MALVINAS El gobierno de Alberto Fernández y las autoridades británicas de las Islas Malvinas están sumidos en una nueva escalada diplomática por el reclamo de soberanía, que se reactivó en en las últimas semanas luego de que la ONU instó al Reino Unido para retomar las negociaciones sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Mediante una resolución, el Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) había reiterado el llamado al Reino Unido y a la Argentina a retomar las conversaciones para "encontrar a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía". Ese dictamen fue copatrocinado por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, había planteado que el tema era "prioridad" para la gestión de Alberto Fernández, donde sinceró la ofensiva que se materializó la semana pasada con la sanción de dos leyes que aprobó el Congreso y que crean un Consejo que fije políticas de Estado con respecto a la cuestión soberana. La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió al giro diplomático con otro duro comunicado en el que manifestó que a medida que los países del mundo continúan batallando con los múltiples y devastadores impactos del COVID-19, resulta absolutamente acertado que cada uno de los gobiernos del globo "se vuelquen con firmeza a la meta de proteger a su gente y a tener el virus bajo control", por lo que era "decepcionante" la política del gobierno de Alberto Fernández. Según el organismo kelper, la política desplegada por el gobierno argentino es un "intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas, con un nuevo mapa de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el con el propósito de ejercer coerción, amenazas y presiones legales a aquellos que continúan trabajando junto a nuestra nación y que respetan nuestro derecho a la autodeterminación". En esa lista de naciones "amigas", remarcó, están los gobiernos de Uruguay y Chile.

