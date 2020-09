FURIA VERDE El Banco Central sigue mirando sus reservas día a día. En ese devenir, la jornada de ayer fue más dura de lo esperada. Los ahorristas se llevaron más de US$ 100 millones al tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS del 30%, que arrojó más de 102 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense. En consecuencia, las reservas del Banco Central cayeron 142 millones de dólares: terminaron en US$ 42.701 millones. El número no es exactamente lo que se vendió de dólar ahorro, pues en las reservas influyen también la cotización del oro, la moneda china (el yuan) y otros activos. Pero no deja lugar a dudas que, en el primer día de septiembre, se vendieron más de 100 millones de dólares, cuando en todo agosto no llegaron a ser US$ 800 millones. MANIFESTANTES VIOLENTOS Un grupo de aproximadamente 50 manifestantes opositores intentaron ingresar por la fuerza a la Cámara de Diputados para impedir la sesión y generaron disturbios con el personal de seguridad. Un puñado de asistentes corrió una valla de seguridad dispuesta para el ingreso de los diputados nacionales e intentó colarse por allí para acceder al edificio, pero chocaron con la resistencia del personal de seguridad de la casa. La mayoría de los manifestantes se concentró sobre la Avenida Rivadavia con banderas argentinas, algunos con cacerola en mano y carteles con leyendas en contra del Gobierno nacional y el proyecto de reforma judicial. El momento de mayor tensión fue cuando estaba entrando al Congreso el diputado de la Coalición Cívica Héctor "Toty" Flores, alrededor de quien se agolpó un grupo de personas que a los empujones forcejearon con los empleados de seguridad para ingresar por la fuerza. Uno de los agresores aprovechó el tumulto para golpear su cacerola contra la puerta de hierro, haciendo estallar uno de los vidrios. NUEVA MEDIDAS El Gobierno prevé lanzar un paquete de medidas que apunta a reactivar la economía, basado en la recuperación del mercado interno, impulsar la obra pública y la industria, y dar facilidades a la exportación, como motor de la recuperación del empleo y la actividad. Además de las medidas que lanzaría el presidente Alberto Fernández, el Gobierno se encuentra en plena negociación con los sectores automotriz y energético, para que vuelvan a los niveles de producción de antes de la pandemia, que serían anunciadas en una segunda etapa. El paquete de medidas para reactivar el mercado interno incluye facilitar créditos al consumo a tasas accesibles y la implementación a través del "Ahora 12" de planes más largos, de hasta 36 cuotas. CIERRAS PARQUES El gobierno de Madrid adelantó el fin de la temporada de verano de las piscinas municipales y ordenó que a partir de esta noche los parques y los jardines de la ciudad permanezcan cerrados de 22 a 6, como vías para contener el rebrote de coronavirus. Las medidas, publicadas en el boletín oficial local, son similares a las que otras ciudades de la región de Madrid adoptaron en las últimas semanas ante el repunte de la cantidad de nuevos contagios de Covid-19. Los parques son escenarios habituales de "botellones", como se llama en España a las reuniones de jóvenes para beber licor y conversar, que son considerados por las autoridades como focos de transmisión de la enfermedad. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid dijo en un comunicado que la Policía Municipal intensificará su vigilancia en aquellos espacios que no puedan cerrarse, con el fin de evitar "prácticas que han demostrado favorecer la proliferación del virus, como son las reuniones sociales y el botellón".



2 de Septiembre de 2020

