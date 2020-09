(InfoGEI).- Un grupo integrado por 9 intendentes de distritos de la Costa Atlántica bonaerense coincidieron en la necesidad de "trabajar regionalmente en protocolos sanitarios" de cara al desarrollo de la próxima temporada de verano, así como también resolver la situación de los propietarios no residentes en el distrito, en el marco de la pandemia por el Coronavirus. Se trató de un encuentro virtual del que participaron los jefes comunales de Coronel Rosales (Mariano Uset), Patagones (José Luis Zara), Mar Chiquita (Jorge Paredi), General Alvarado (Sebastián Ianantuony), partido de La Costa (Cristian Cardozo), Monte Hermoso (Alejandro Dichiara), Punta Indio (Hernán Y Zurieta), Tres Arroyos (Carlos Sánchez) y Villa Gesell (Gustavo Barrera). "A seis meses del inicio de la pandemia, nos encontramos ante el doble desafío de cuidar la vida y la salud de nuestras comunidades y generar las mejores condiciones para tener una temporada segura para vecinos, vecinas y turistas", dijeron en un comunicado. En ese sentido, subrayaron "que no es el momento de avanzar apresuradamente en mayores flexibilizaciones, sino de actuar en conjunto con la responsabilidad y el tiempo que demanda un contexto tan complejo como el actual". También advirtieron que "un paso en falso podría no solo tirar por la borda todo el esfuerzo y el trabajo de nuestras comunidades sino también poner en riesgo la temporada". "Por este motivo, las únicas razones para el ingreso o egreso a nuestras localidades seguirán siendo las excepciones contempladas en el DNU nacional", remarcaron en el escrito. De cara a la temporada, enfatizaron que creen "firmemente que es el momento de trabajar regionalmente en protocolos sanitarios compartidos por nuestros municipios así como de gestionar refuerzos en los sistemas de salud y de seguridad". "No tiene sentido un protocolo por municipio" sino que "necesitamos generar uno concertado en toda la región, con criterios unificados teniendo en cuenta que estamos dentro del mismo circuito turístico y contamos con similares estructuras de salud", añadieron en ese sentido los intendentes. Y destacaron que la reunión virtual de anoche "fue el punto de partida para elaborar y consensuar estos criterios, con la participación y la aprobación de Provincia y Nación", ya que "seguir cuidándonos es una responsabilidad de todas y todos".



Temporada de verano:

Intendentes de la Costa Atlántica avanzan en un protocolo sanitario regional

