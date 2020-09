La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 02/sep/2020 Olvidados:

De todo un poco (Parte 6)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Hay un sistema de trabajo entre gobernantes y gobernados que comenzó a aparecer durante la década de los 90, como una forma de que el pueblo ya no sea un "convidado de piedra" y convierta a los ciudadanos activos en partícipes de la redacción de todo lo legislado para el mejoramiento de las condicione de vida, en el sector social hacia el que se dirigían las acciones de gobierno en términos generales. A este cambio se le llamó "Participación Ciudadana" donde se le dio la oportunidad al votante, de no solo intervenir en la democracia con su voto de delegación de derechos de gobierno, sino que también se les permitió actuar al hacerles partícipes del estudio y formación de las leyes en forma de comisiones asesoras. Esto se hizo para para mejorar y ver el pensamiento de las mayorías silenciosas hacia tal o cual problema. No llegó a ser vinculante, pero, donde se practicó, demostró el enriquecimiento producido por los aportes realizados. Olvidados.- Efectivamente, puede ser considerado otra cosa olvidada. Pues no todo lo bueno sirve para todos en política. Sin embargo, la práctica demostró un notable enriquecimiento con los cambios propuestos y una mayor aceptación de los actos de gobiernos y las normas dictadas mientras duró la iniciativa. Es probable que la palabra empleada no determinara los alcances de ese acto de transparencia que se quería lograr. Si así fue se propone este nuevo nombre que tiene la suficiente amplitud de criterio para denominarlo, INCIDENCIA, del verbo "incidir" que significa entre otras cosas: influir, repercutir, afectar, sobrevenir, dividir, insistir, etc., según estos ejemplos de significados: 1. Caer una cosa sobre una superficie hacia la que se dirige: El proyectil incidió en el blanco. 2. Influir una cosa en el desarrollo de un asunto: El aumento de los impuestos incidió en el malestar general de la población. 3. Resaltar el interés de algo para hacer notar su importancia: El profesor incidió en que consultáramos bibliografía específica. 4. Caer en una falta o error extremos: Incidió en una falta imperdonable. Tiende a modificar lo que choca. Este humilde pensamiento considera que para lograr el gran acuerdo nacional del que todos hablan, pero nadie dice como, se debe en principio realizar un compromiso formal entre todas las fuerzas políticas, dejando de lado mezquinos revanchismos, que deben ser dirimidos exclusivamente por la justicia. Sin lograr esto seguiremos siempre circulando entre tinieblas y obscurantismos que nos impiden vislumbrar la verdadera senda que nos lleve hacia la luz imperecedera de la democracia republicana. Olvidados.- Si intentan asaltarlo en el auto o robarle el vehículo Tenga calma y pida calma: Mantenga la calma y pida al delincuente que mantenga la calma. Hágale sentir que él es el que tiene el control de la situación. Un delincuente con miedopuede reaccionar en forma impredecible. Obedezca rápidamente: Obedezca las órdenes del asaltante y cúmplalas con calma pero con rapidez. Informe lo que va a hacer: Mantenga las manos donde el asaltante pueda verlas (en el volante). Si tiene que tomar objetos, soltar el cinturón de seguridad o abrir la puerta, informe al asaltante y haga movimientos suaves Recuerde que el asaltante está nervioso. Si tiene que salir del auto hágalo en la forma correcta: Abra la puerta despacio, Bájese y vaya por el costado hacia la parte trasera del vehículo. Como el delincuente tiene apuro, no va a tratar de arrastrar a la persona hacia adentro, sino que va a entrar al auto para abandonar el lugar cuanto antes. Olvidados.-Cuando el semáforo está en rojo: Trate de mantener su auto a la derecha de la calle. Generalmente los ladrones atacan por el lado izquierdo, el del conductor. Si es posible póngase en el carril central, evitando tanto el cantero central como la vereda. Vaya reduciendo la velocidad, tratando de llegar al cruce cuando el semáforo se haya puesto en verde. Recuerde: Un auto parado y con el motor en marcha en marcha es un blanco fácil.- (continuará)

Olvidados:

De todo un poco (Parte 6)

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar