¿Puedo hacerme una resonancia magnética si tengo un implante coclear?

Una de las preguntas que deben hacerse las personas hipoacúsicas antes de tomar la decisión de someterse a una cirugía de implantes cocleares es si podrán realizarse una resonancia magnética sin problemas luego de la intervención. El Dr. Arturo Ceraci, otorrinolaringólogo del Hospital Privado Regional del Sur, del Hospital Público Regional Bariloche y referente de MED-EL, compañía líder en soluciones auditivas, despeja algunas dudas respecto de este tema. Una imagen por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una prueba realizada por profesionales médicos que permite ver el interior del cuerpo en detalle. Hay muchas razones por las que una persona debe realizarse una RMN, ya sea para diagnosticar una enfermedad o trastorno, para explorar el cuerpo tras un accidente o para realizar un seguimiento después de un procedimiento quirúrgico. Se estima que todos necesitaremos realizar un estudio de estas características en algún momento de nuestra vida. Por otro lado, un sistema de implante coclear consta de dos partes: un procesador de audio externo, situado cómodamente detrás de la oreja y un implante coclear interno que posee un pequeño imán y se coloca subcutáneamente mediante una cirugía. Pero, mientras que el procesador externo se debe quitar al momento de realizar la resonancia magnética (al igual que aros, relojes, audífonos y cualquier otro artículo que posea metal), el implante interno, que solo se puede retirar a través de una cirugía, debe ser compatible con las RMN, ya que, si no lo es, las fuerzas magnéticas pueden extraer el pequeño imán del implante, dañando el dispositivo y, en algunas ocasiones, causándole dolor a la persona. Si bien hace algunos años los usuarios de implantes cocleares tenían que afrontar una serie de complicaciones a la hora de realizarse una resonancia magnética, hoy en día pueden someterse a este estudio de alta complejidad sin problemas gracias al avance de la tecnología. "La tecnología de los implantes cocleares ha evolucionado de manera considerable, pero el hecho de que estos dispositivos sean compatibles, o no, con las resonancias magnéticas dependerá de la marca del implante", explica el Dr. Ceraci. "Todos los implantes de MED-EL son compatibles con RMN a 1.5 Tesla. El implante coclear SYNCHRONY incorpora un nuevo diseño en la tecnología del imán que eleva su compatibilidad con RMN a 3.0 Tesla.", agrega el profesional. "Desde que tengo implantes cocleares tuve que hacerme tres resonancias magnéticas, tanto de columna como de rodillas, y no tuve ningún tipo de problema. Antes de hacerme la resonancia averigüé cuál era el tipo de resonador, en mi caso siempre fue Samsung de 1.5 Tesla, e hice una consulta con mi médico. Luego, seguí el protocolo sugerido por MED-EL: me quité los procesadores de sonido antes del estudio y tuve que colocarme una cinta elástica alrededor de la cabeza para mantener comprimida y segura la zona", cuenta Aliosha Nicolás Behnisch (29), quien tiene hipoacusia neurosensorial bilateral y se sometió a dos cirugías de implantes cocleares, una en el oído derecho y la otra en el izquierdo, para poder escuchar. Asimismo, el Dr. Arturo Ceraci asegura que "la mayoría de los pacientes afirman no haber presentado ningún tipo de sensaciones durante la realización del estudio" y remarca que es de suma importancia informar al médico, radiólogo o técnico que realizará la resonancia acerca de la marca y modelo del implante para una mayor seguridad del paciente.



