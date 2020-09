Efemérides del día de la fecha, 2 de septiembrre

DÍA DE LA INDUSTRIA Celebrado oficialmente desde el año 1941, en este día se conmemora la primera exportación argentina. La misma se llevó a cabo en el año 1587 en la carabela San Antonio que partió del fondeadero del Riachuelo hacia Brasil llevando productos textiles provenientes de Tucumán y elaborados en Santiago del Estero. La embarcación al mando de Antonio Pereyra fue fletada por el obispo de Tucumán, Fray Francisco de Vitoria, quien fue el pionero en la importación de esclavos al Río de la Plata. Asimismo, la carabela fue denunciada por el gobernador de Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, por contrabandear barras de plata y oro del Potosí en sacos de harina. Al regresar de Brasil, el navío fue abordado por el pirata británico Thomas Cavendish que robó toda la mercadería y secuestró a la mitad de los esclavos transportados. ALEJANDRO SABELLA DEBUTA COMO DIRECTOR TÉCNICO DE LA SELECCIÓN El veloz pelotazo del uruguayo Martín Cáceres se incrustó en el ángulo del arco defendido por Sergio Romero eliminando a la selección de la Copa América 2011 y sentenciando el final de Sergio Batista como director técnico de la "albiceleste."La abrupta salida del "Checho" Batista inició una intensa búsqueda por su reemplazo que se centró en 3 nombres: Carlos Bianchi, Gerardo Martino y Alejandro Sabella. Éste último terminó ganando la pulseada por su destacado desempeño como técnico de Estudiantes, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2009 y del Apertura 2010. Así, "Pachorra" asumió como técnico en el predio de Ezeiza: "todos soñamos con dirigir la selección argentina desde que comenzamos a jugar al fútbol en la escuela y en las calles. Esto es lo máximo para un entrenador en mi país." Previamente, Sabella había sido ayudante del cuerpo técnico encabezado por Daniel Passarella (1994-1998). Su debut fue en un amistoso contra la selección de Venezuela en el estadio Salt Lake de Calcuta (India), donde la selección ganó 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi a los 70 minutos del segundo tiempo: "me gustan los equipos equilibrados. Sólidos defensivamente, consistentes en la zona central y agresivos en ataque". Tras 24 años sin disputar la final de un Mundial, la última vez había sido en el Mundial Italia 1990, Sabella logró que la "albiceleste" arribara a la final del Mundial Brasil 2014 luego de vencer 4 a 2 a Holanda desde el punto de penal. La final se jugó en el Estadio Maracaná contra Alemania, en un partido parejo que terminó con el triunfo alemán 1 a 0 con gol de Mario Gotze. Sobre esto, Sabella remarcó el excelente desempeño del equipo durante toda la competencia: "estoy muy orgulloso de los muchachos porque hicieron un mundial extraordinario. Fue un espectáculo emocionante ver como se entregaron uno por el otro y por la camiseta argentina". SE LANZA "NO ES LO MISMO" Un día como hoy en el año 2003, Alejandro Sanz lanzaba su séptimo album: "No es lo mismo." Contrario a su último disco, "El alma al aire"(2000), el cantante español mostró en su nuevo trabajo su faceta política criticando a los responsables del "Desastre de Prestige" (derrame de petróleo por el hundimiento de un barco petrolero en Galicia), a la guerra de Irak, a Fidel Castro y a la prensa malintencionada: "es importante tomar partido. Creo que este no es un momento para estarse callado." Entre las canciones se encuentran "Eso", "12 por 8", "Regálame la silla donde te esperé", "Try to save your song" y "He sido tan feliz contigo".

