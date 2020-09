El delantero de nuestra ciudad marcó el segundo tanto de Libertad en la victoria 3-1 sobre Sol de América. "Convertir es importante siempre, pero faltando pocas fechas y peleando el campeonato es mejor todavía", afirmó en diálogo con LAD. Por la 17ª fecha del Torneo Apertura de Paraguay y con un gol del campanense Adrián Martínez, Libertad venció 3-1 como visitante a Sol de América en la noche del lunes. De esa manera, el Gumarelo llegó a los 33 puntos y quedó como único escolta del líder Cerro Porteño (39) cuando restan cinco fechas para la finalización del campeonato. El delantero de nuestra ciudad cumplió con la ley del ex a los 13 minutos del segundo tiempo, apenas cinco minutos después del empate que había logrado Sol de América: tras un córner, Martínez aprovechó un rebote alto que dio el arquero local tras un cabezazo en el primer palo y empujó el balón con su cuerpo casi sobre la línea. Fue el segundo tanto que anotó el futbolista campanense en este certamen: su anterior conquista había sido el 7 de marzo en la goleada 5-1 sobre General Díaz, en lo que fue el último encuentro que disputó Libertad antes del parate por la pandemia de coronavirus. Por entonces, el Gumarelo era el único líder del torneo con 19 puntos, tras seis victorias, un empate y una derrota. Sin embargo, cuando se reanudó la competencia, el equipo que dirige Ramón Díaz tuvo dificultades para sumar buenos resultados: en cinco partidos sufrió tres derrotas (una de ellas ante Cerro Porteño) y solo consiguió un triunfo y un empate. La racha se comenzó a revertir a mediados de agosto y, ahora, Libertad se encuentra en la senda positiva: cosechó 10 de los últimos 12 puntos disputados. Y también el campanense halló oportunidades en este momento, luego que Ramón Díaz lo ubicara entre los titulares en los dos últimos juegos. "Me siento bien, tenemos un buen equipo y por los nombres no es fácil estar entre los 11. Pero sigo entrenándome al máximo para seguir creciendo siempre y aprovechar mis oportunidades", señaló Martínez en diálogo con La Auténtica Defensa luego de reencontrarse con el gol ante Sol de América: "Convertir es importante siempre, pero faltando pocas fechas y peleando el campeonato es mejor todavía", afirmó. Los próximos dos compromisos del Gumarelo serán fundamentales para sus aspiraciones: se medirá ante Guaireña (como local) y General Díaz (como visitante) con la necesidad de sumar los seis puntos para así llegar de la mejor manera al trascendental compromiso que tendrá frente a Cerro Porteño por la 20ª fecha. Este tramo final del campeonato paraguayo coincidirá con la reanudación de la Copa Libertadores de América, certamen por el que Libertad tiene pautado jugar frente a Boca Juniors en Asunción el próximo jueves 17 de septiembre por la tercera fecha del Grupo H que lidera el elenco paraguayo con 6 unidades. Se trata de un duelo sobre el que se abrieron interrogantes dado el brote de coronavirus que atraviesa el Xeneize, que tiene 14 futbolistas contagiados. "No sabemos más que lo que trascendió desde Argentina, nada oficial. Capaz que el partido se retrasa una semana más, pero no lo sabemos. Nosotros nos estamos preparando para jugar cuando sea", señaló Martínez desde Paraguay.

ADRIÁN MARTÍNEZ EMPUJA LA PELOTA EN EL SEGUNDO PALO, TRAS EL REBOTE DEL ARQUERO DE SOL DE AMERICA. OTRO EMPATE PARA "FONITO" Por la 10ª fecha de la Serie A de la Liga Pro de Ecuador, Deportivo Cuenca, con el campanense Diego Dorregaray como titular, igualó 2-2 como local frente a Técnico Universitario, exequipo del futbolista de nuestra ciudad. De esta manera, Cuenca (que perdía 2-0 y llegó al empate con sendos penales convertidos por el argentino Lucas Mancinelli) sigue sin poder ganar desde la reanudación del campeonato: acumula cuatro empates y dos derrotas en seis presentaciones. Por ello, con apenas ocho puntos naufraga en las últimas posiciones de la tabla. #Campanenses Adrián Martínez cumplió con la ley del ex: marcó el segundo gol para Libertad en la victoria por 3-1 sobre Sol de América. Primer tanto tras el parate por la pandemia del delantero campanense. pic.twitter.com/gvuccQjH5q — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 1, 2020 #Campanense Adrián Martínez, nuevamente titular en Libertad, que ya está jugando ante Sol de América por la fecha 17 del campeonato paraguayo. pic.twitter.com/umV7VRwLnC — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 31, 2020

Campanenses de Primera:

Adrián Martínez se reencontró con el gol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar