Breves: Deportivas

NO PIDE POSTERGACIÓN A pesar del brote de coronavirus que sufrió en su "burbuja", Boca Juniors no solicitaria a la CONMEBOL que postergue el duelo que tiene pautado frente a Libertad de Paraguay el próximo 17 de septiembre en Asunción por la tercera fecha del Grupo H. El Xeneize reportó el lunes un total de 19 casos positivos (14 correspondientes a futbolistas). RIVER VOLVIÓ A PRACTICA Luego de los resultados negativos de los últimos testeos de coronavirus, River Plate obtuvo un permiso especial del Ministerio de Salud para dejar el hotel y volvió a entrenarse en el River Camp. Lo hizo dividido en dos grupos, con la misma lógica del corredor seguro que sostuvo desde el positivo de Adrián Olivieri, entrenador de arqueros. EL CANALLA LLEGÓ A 10 El plantel de Rosario Central comenzó la cuarta semana de actividades horas después de haberse revelado siete casos positivos de Covid-19 que afectaron a colaboradores directos de Cristian "Kily" González y lo obligó a repensar la rutina para los futbolistas. Sumados a los tres contagios de la semana anterior. son diez los casos registrados en el corazón Canalla, que sigue trabajando en grupos reducidos y en varias tandas. RUMBO A LA MLS El delantero Gonzalo Higuaín (32 años) ya tendría todo acordado para continuar su carrera en el Inter de Miami, franquicia de la Major League Soccer (MLS) que dirige el exfutbolista inglés David Beckham. A "Pipita" solo le restaría resolver su salida de la Juventus para incorporarse al equipo estadounidense. DERROTAS EN NEW YORK Los dos argentinos que debutaron ayer en el US Open resultaron eliminados. El bahiense Guido Pella cayó ante el estadounidense Jeffrey John Wolf por 6-2, 0-6, 6-3 y 6-3; mientras el correntino Leonardo Mayer sucumbió ante el canadiense Milos Raonic por 6-3, 6-2 y 6-3. En tanto, al cierre de esta edición, Federico Delbonis afrontaba un durísimo compromiso ante el ruso Daniil Medvedev. Hoy, ya por la segunda ronda, se presentarán Federico Coria (ante el británico Cameron Norrie, vencedor de Diego Schwartzman) y Juan Ignacio Londero (frente al croata Borna Coric). MARAVILLA HABILITADO La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) actualizó su ranking de la categoría Medianos y ubicó en el sexto lugar a Sergio Martínez (45 años), tras su victoria por KOT sobre el español José Miguel Fandiño. De esta manera, "Maravilla" queda habilitado para pelear por el título. Días atrás, luego de su regreso a los rings, el argentino había apuntado sus cañones al japonés Ryota Murata, campeón mundial regular del organismo. SEGUNDO DE BOSTON En el segundo juego de una de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA, Boston Celtics volvió a derrotar al campeón defensor Toronto Raptors (esta vez por 102-99) y se adelantó 2-0 en el duelo. En tanto, las dos series que restan decidirse de la primera ronda de la Conferencia Oeste de la NBA llegaron a un séptimo juego. Oklahoma City Thunder lo forzó ante Houston Rockets con su victoria 104-100 del miércoles y hoy buscará eliminar al equipo del binomio Harden-Westbrook para convertirse en rival de Los Angeles Lakers en semifinales. Mientras al cierre de esta edición, Denver Nuggets y Utah Jazz definían al oponente de Los Angeles Clippers en esa instancia.



Breves: Deportivas

2 de Septiembre de 2020

