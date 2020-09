Por amor al prójimo

Dos campanenses, Eliana Matko y Martín Barros, son voluntarios para probar la efectividad de una vacuna en desarrollo contra el COVID 19. Ambos actualmente residen en CABA y recibieron su primera dosis la semana pasada. "Me inspiró el amor a mis padres y a hermana, mi sangre eslovena, el amor al prójimo… También el celebrar la vida con mis 20 años de la operación oncológica, más la convicción, fe y el amor, el poder aportar un granito de arena y hacer Patria", dice Eliana Matko (45) sobre su decisión de ser voluntaria para el ensayo de una vacuna de Covid 19 desarrollada por Pfizer elaboró en conjunto con BioNTech. Se postularon 25 mil personas, y fueron seleccionadas poco más de 4000. Junto a Eliana, quien actualmente es abogada del Fondo Nacional de las Artes y acaba de recibir su certificado internacional de experta en Ética y Compliance; otro campanense es parte de la experiencia: Martín Barros (35), quien como ella también reside en CABA: "Cuando vi la convocatoria en las noticias, no dudé mucho. Por supuesto que lo consulté con mi pareja y hubo cierta incertidumbre, pero decidí que era una buena oportunidad para hacer algo para y por los demás", señala el egresado del Santo Tomás de Aquino, y empleado en una empresa de seguros. Ambos campanenses no se conocen entre sí y se enteraron de la existencia del otro a través de La Auténtica Defensa. La primera aplicación, que se realiza en el Hospital Militar del barrio de Palermo, Martín la recibió el pasado jueves 28, mientras que Eliana el domingo 30, coincidiendo con el 20 aniversario de una operación oncológica. "Sólo sentí un ardor durante el pinchazo en el hombro izquierdo y después nada más. Hoy tengo un poco de tos, pero lo asocio más al clima que a otra cosa", dice Eliana; mientras que Martín señala "un dolor inicial en el brazo" que ya pasó. El tratamiento para certificar la eficacia de la vacuna dura 2 años y es del tipo "doble ciego": ni quienes la aplican, ni quienes la reciben saben si les tocó la vacuna o un placebo de solución fisiológica. Ahora deberán esperar 3 semanas para la próxima aplicación. El primer control será en 6 meses. "Lo único que nos piden es completar un diario digital de manera semanal, que en mi caso son los jueves. Después, la consigna es hacer vida normal" explica Martín. "Esto es histórico. Estoy muy contenta, siempre con fe, para ayudar en lograr acelerar el proceso de la vacuna. Sólo deseo que se termine lo antes posible todo el sufrimiento en mi país y en el resto del mundo, que volvamos a tener trabajo, producción, sanos, a vivir libremente, y a valorar más la vida. Ser más solidarios en acciones, en hechos, no sólo en palabras", concluye Eliana.



"Decidí que era una buena oportunidad para hacer algo para y por los demás", señala Martín.





"Sólo deseo que se termine lo antes posible todo el sufrimiento en mi país y en el resto del mundo", dice Eliana. 100 MILLONES DE DOSIS A FIN DE AÑO El primer estudio de Pfizer y BioNTech incluyó a 45 adultos de entre 18 y 55 años, y en él se probaron distintas dosis de la vacuna que, según las empresas, produjeron anticuerpos superiores a los de pacientes que se han recuperado de la Covid-19. En un comunicado, la jefa de investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer, Kathrin Jansen, dijo que los datos clínicos son positivos y que los trabajos se están llevando a cabo con la máxima urgencia. El objetivo es fabricar hasta 100 millones de dosis en lo que queda de año y potencialmente más de 1.200 millones durante 2021. En el mundo hay 160 vacunas en desarrollo. De ese total, 23 vacunas se encuentran actualmente en etapa de evaluación clínica y ya se testean en humanos.

Por amor al prójimo

